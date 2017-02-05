國民黨回聘黨工 薪資天花板8萬 地板3萬

2017-02-05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在一月底全數解聘七百四十三位黨工，二月一日再重新回聘三百一十人，月底將領到減薪後的第一份薪水，金額大幅縮水，所有黨工以國民黨秘書長莫天虎大減五成後的八萬元薪資為天花板，一級單位主管的主委則減了三成，薪水約在七萬五千元，而原本領專任副主委薪水的人，由於副主委改為義務職，只能改領兼主任薪水。

秘書長減薪五成

黨內人士指出，除政務任命的黨務主管外，基層人員地板薪資為三萬元，大致與過去無異，影響較大的是一些資深高階黨工，由於過去薪水比照公務員，薪水甚至比主委還要高，一些資深的編審或主任級黨工，薪水也不亞於專任副主委，若是接受重新聘用，薪水減幅比主委還高，因此許多人未接受回聘。

此外，原本要留下來的黨工，這一、二天又選擇跳船，例如文傳會才剛精簡人事，馬上又空出兩個職缺待補，部分黨工不滿黨部未經勞資協商，拒絕簽署新的勞動契約，至今仍在疏通中。

至於黨工年資結算金部分，依規定最遲三月一日要入黨工帳戶，黨內人士坦言，雖然先前黨產會凍結的資金已可動支，但扣除發放一月薪資及年終獎金後，只剩六億多元，距離所需金額還差九億，已確定要以欠款方式處理，先前一度考慮對離開的人採足額給付，留下來的發二成，被質疑不公，因此可能會以發放統一的成數辦理。