國民黨魁選舉連署門檻 擬達3％就停驗

2017-02-05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨五月廿日將舉行黨主席、黨代表選舉投票，除了因應黨務經費不足，黨代表將首度比照黨魁選舉，登記者須繳交選舉作業費，在黨主席洪秀柱指示「技術性解決」鬆綁三％黨員連署門檻規定下，還研擬一改過去每位參選人所繳連署書要全數查驗的作法，改為只要查驗合格數達到三％即停止查驗，藉此降低各方參選人因為被比對出有重複連署情形的機會，以盡可能讓所有參選者取得候選資格。

黨代表選舉 首度須繳作業費

以往國民黨主席選舉黨員連署資料審查標準，除了未繳黨費黨員的連署份數外，只要重複連署部分，都要全部剔除，以去年三月的黨主席補選為例，最後合格率最高的候選人黃敏惠只有五成七，洪秀柱只有四成七，李新更是只有三成三，還差一點跨不過門檻。

雖然黨內有人主張乾脆開放重複連署，但黨中央認為在全代會未通過廢除之前，連署制度的精神仍須適度尊重，因此只要查驗到重複連署的部分，仍須剔除計算，但未來查驗結果將只有參選人連署份數是否達到三％門檻。

舉例來說，以黨內預估這次選舉具有投票權的黨員人數可望達到四十萬為例，三％門檻為一萬二千份，假設被查驗第一順位的Ａ參選人繳出三萬份連署書，只要有一萬二千份經查驗合格，剩餘的一萬八千份即不再查核。

第二順位的Ｂ參選人若繳五萬份連署書，查驗一萬五千份，扣除三千份與Ａ參選人重複部分後，達到三％門檻，剩餘三萬五千份也不再查核，此時電腦才會再抽驗Ａ參選人剩餘的一萬八千份連署書，只要補齊三千份合格連署即可，其他依此類推。

防一人數投 須出示證件核對黨證

為了嚴防過去黨內選舉經常出現「一人數投」現象，洪秀柱要求投票時應該同時出具有照片的身分證件核對黨證，還打算錄影照相存證，以防弊端，同時選票印製過程將安排各參選人推派監印人員監察，以及共同清查有效黨員人數，上述選務問題都將於明日下午邀集各參選陣營召開「主席選舉擬參選同志座談會」，尋求共識，黨主席及黨代表選舉作業細則預定廿日提報中常會通過後實施。

不過，洪秀柱的「技術性解決」黨魁選舉三％連署門檻問題，也被解讀是幫助本土色彩濃厚的參選人詹啟賢通過連署門檻，瓜分主要對手吳敦義的本土票源。她昨日受訪回應，今天在台灣這塊土地上，還有人在區分本土、非本土，「會想到這種想法的，不是很正確！」

至於是否讓制度轉彎？洪秀柱解釋，事實上仍是照制度走，但制度也非完全不可更改，如果施行過程中發生問題，必須正視問題的存在，大家透過思考如何改，是要完全廢除，門檻再降低，或連署書審查方式做何變化，都是可以討論的。

她強調，一個制度發生問題，就要勇於提出討論，更何況最後投票結果仍要尊重黨員想法，黨員願意連署，不見得就會投票。