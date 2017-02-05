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直言集》財經首長不動 改組美中不足

2017-02-05

記者李欣芳／特稿

林全內閣歷經微調，重整步伐再出發，由於台灣當前景氣持續低迷，外部又有美國川普新政的「黑天鵝」來臨等重大不確定因素，歷經政黨輪替後八個多月來，內閣提振經濟成效不如預期，相關財經部會首長卻在這波內閣改組文風不動，恐有違社會期待。

蔡總統已公開宣示，全力提振台灣經濟是今年政府首要任務，林揆也表明政府將擴大基礎建設等公共投資，提振經濟。雖然林揆認為這波內閣改組是要讓團隊運作更順暢，府院高層這次調整四部會首長，是為回應民間不斷要求內閣改組的聲浪，但這波改組財經首長沒有任何異動，顯得美中不足。

外界對林全的財經內閣其實很陌生，財政部長許虞哲、經濟部長李世光，以及控管提出「亞洲．矽谷」產業政策的國發會主委陳添枝，基層民眾能叫出財經首長名字的實在不多，原因在於財經內閣表現平平，看不出拚經濟等實際成效，許虞哲上任之初，極少公開露面，其健康問題還曾引發外界揣測。

林內閣堅定執行蔡總統政見，推動年金等各項改革，但蔡英文與林全領導的政府，給人開創能力不足的印象，這恐怕也與小英及林全的保守性格有關，林內閣要端出政績，閣員的能力也很重要，因此，絕對不能只是任命會聽話的財經部會相關首長而已。

由於前朝馬政府八年執政，經濟政策向中傾斜，不顧民意反對執意與中國簽訂ＥＣＦＡ，經濟上全面連結中國的結果，台灣經濟不但不見成長，國人的實實薪資還倒退，民進黨政府去年五二○重新執政，民間對新政府拚經濟自然賦予高度期待，因此，提振台灣經濟，已成為林內閣責無旁貸的重擔。

儘管提振經濟，難有立竿見影的特效藥，但既然政府曾表明對於內閣人事，是不斷滾動式檢討，當前雖然暫時不會有第二波改組，但未來應適時調整不適任的財經閣員。

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  • 針對3日內閣局部改組4部長換將，林揆昨表示不會有第二波內閣調整。圖為今年新春開工日政院團拜，林揆（中）率副院長林錫耀（左）、秘書長陳美伶（右）等人拜晚年。（資料照，記者羅沛德攝）

    針對3日內閣局部改組4部長換將，林揆昨表示不會有第二波內閣調整。圖為今年新春開工日政院團拜，林揆（中）率副院長林錫耀（左）、秘書長陳美伶（右）等人拜晚年。（資料照，記者羅沛德攝）

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