林全：不會有第二波內閣調整
2017-02-05
本土社團點名陳添枝應調整 改組幅度不夠
〔記者李欣芳、王秀亭／綜合報導〕行政院微調後本週三將進行新舊首長交接，是否還有下一波內閣改組？閣揆林全昨天表示，已經調整完了，不會有第二波內閣調整，希望這樣調整能讓行政團隊運作更順暢；不過，本土社團仍有意見，台灣社社長張葉森說，這波改組幅度不夠，包括「老藍男」內閣沒改，政府還應大刀闊斧調整內閣。
張葉森表示，這波內閣改組來得晚，而且幅度不夠，他認為國發會主委陳添枝、外交部長李大維等人都是「老藍男」的代表，建議政府可思考調整包括國發會、外交部、經濟部、財政部、法務部等首長。
政院：尊重各方聲音
行政院發言人徐國勇表示，本土社團的聲音，他們聽到了，也予以尊重。
林全昨前往台東訪視老人養護中心，被詢及內閣改組議題，他表示，衛福部長林奏延很早之前就表示工作告一段落要離開，林奏延在農曆年前請假到美國和家人團聚，年後則因立法院開議在即，所以儘快處理人事調整。
林揆：被換閣員沒離開團隊
國民黨團質疑任用蔡總統的表姊林美珠接任勞動部長，是「內舉不避親」，林全則回應，大家都可以用各種角度批評人事案，但「我們的考量是，誰來可以把我們這邊工作做得更好，我們就找哪一位」，記者追問這與總統的表姊沒有關係？林全強調，不會考慮這因素。
林全指出，內閣就像球隊一樣，上場打球也要下場休息，行政院考量的是誰可把工作做得更好，內閣團隊就像一支球隊一樣，球員上場打球，也要下場休息，被換的沒離開團隊，更希望換上來的同仁可讓團隊運作得更好。
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