| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

林全：不會有第二波內閣調整

2017-02-05

本土社團點名陳添枝應調整 改組幅度不夠

〔記者李欣芳、王秀亭／綜合報導〕行政院微調後本週三將進行新舊首長交接，是否還有下一波內閣改組？閣揆林全昨天表示，已經調整完了，不會有第二波內閣調整，希望這樣調整能讓行政團隊運作更順暢；不過，本土社團仍有意見，台灣社社長張葉森說，這波改組幅度不夠，包括「老藍男」內閣沒改，政府還應大刀闊斧調整內閣。

張葉森表示，這波內閣改組來得晚，而且幅度不夠，他認為國發會主委陳添枝、外交部長李大維等人都是「老藍男」的代表，建議政府可思考調整包括國發會、外交部、經濟部、財政部、法務部等首長。

政院：尊重各方聲音

行政院發言人徐國勇表示，本土社團的聲音，他們聽到了，也予以尊重。

林全昨前往台東訪視老人養護中心，被詢及內閣改組議題，他表示，衛福部長林奏延很早之前就表示工作告一段落要離開，林奏延在農曆年前請假到美國和家人團聚，年後則因立法院開議在即，所以儘快處理人事調整。

林揆：被換閣員沒離開團隊

國民黨團質疑任用蔡總統的表姊林美珠接任勞動部長，是「內舉不避親」，林全則回應，大家都可以用各種角度批評人事案，但「我們的考量是，誰來可以把我們這邊工作做得更好，我們就找哪一位」，記者追問這與總統的表姊沒有關係？林全強調，不會考慮這因素。

林全指出，內閣就像球隊一樣，上場打球也要下場休息，行政院考量的是誰可把工作做得更好，內閣團隊就像一支球隊一樣，球員上場打球，也要下場休息，被換的沒離開團隊，更希望換上來的同仁可讓團隊運作得更好。

廣告
  • 行政院長林全（中）昨前往台東訪視老人養護中心，開心秀出自己包裝的紅藜。針對內閣改組，林揆表示內閣就像球隊一樣，上場打球也要下場休息，考量的是誰可做得更好。（記者王秀亭攝）

    行政院長林全（中）昨前往台東訪視老人養護中心，開心秀出自己包裝的紅藜。針對內閣改組，林揆表示內閣就像球隊一樣，上場打球也要下場休息，考量的是誰可做得更好。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內閣改組 林全 林美珠 陳添枝
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：林全：不會有第二波內閣調整


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.