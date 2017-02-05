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〈一週大事〉（1月29日至2月4日）

2017-02-05

國內：

●交通部二日對Uber公司開出十一張處分書，罰鍰金額達二．三二億元，並勒令Uber歇業。Uber宣布自十日起暫停在台灣的服務。

●台鐵局三日針對台鐵產業工會於春節期間發起的曠職行動，寄出三百七十份曠職通知，連續曠職四天者將予免職。

●行政院三日公布內閣改組名單，科技部長由教育部政次陳良基接任，衛福部長由前衛生署副署長陳時中接任，農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任，勞動部長由政務委員林美珠接任。

國外：

●曾發表反移民言論的年輕加拿大男子畢索內特，廿九日闖入魁北克市的清真寺發動攻擊，造成六人死亡。

●前聯合國秘書長潘基文一日宣布，不參加今年的韓國總統大選。

●英國下議院一日授權首相梅伊啟動「里斯本條約」的脫歐談判程序；脫歐事務部二日提交脫歐白皮書，揭示包括移民管控、拿回立法權等十二個談判目標。

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標題：〈一週大事〉（1月29日至2月4日）


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