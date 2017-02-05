星期專論》川普應揚棄醜陋的政治權宜

2017-02-05

◎王景弘

川普在當選美國總統後，曾說過他要檢討「一個中國」政策。如果他能拋棄這個過時的政治權宜，回歸堅實的法律基礎，與台灣關係正常化，那對飽受霸凌的台灣人民，將是遲來的正義。



美拋棄政治權宜 對台是遲來正義

無視舊金山對日和約的規定，國民黨、中共政權及國際社會以虛構與政治權宜，炮製「一個中國」原則，和「一個中國」政策，霸凌台灣人民已經六十五年。

國民黨政權自命「一中」法統，拒絕把政權交還台灣人民；在中國取代國民黨的中共政權，既未事實佔領台灣，也沒有主張主權的法律根據，便自訂「一個中國」原則，想藉政治強暴法律。

國際社會不顧國際條約，屈從中國，採取政治權宜，以模糊的「一個中國」政策，尋求與中國建交。即使台灣民主化之後，表明不接受外來政權的「一個中國」概念，美國卻不承認現狀，反要求「不要片面改變現狀」。

國民黨政權被選民唾棄，它「中國法統」的神話已成過去式；中國既沒有主張對台灣主權的法律基礎，只能繼續靠政治壓力脅迫各國屈從；但美國及國際社會，特別是舊金山和約的簽字國，應拋棄過時的政治權宜，重回法律的層面。

中國法統成過去 應重回法律層面

尼克森避開法律層面，以政治權宜打開中國之門，在解密文件上處處可見。一九七一年七月季辛吉秘密訪問北京之後，國務院提出「台灣前途」解決方案備忘錄，最大關鍵就是建議白宮「應盡可能避免法律的模式」。

它建議美國在官方文件不要再提台灣「地位未定」，如果被追問，便說「這個問題基本上是政治問題」。

三項公報未簽字 沒有法律約束力

這份東亞事務局研擬的備忘錄，經過法律顧問史塔（Robert Starr）會簽。史塔在一九七一年曾主稿提交國會的法律意見，認為台灣地位最確當的說法是「法律地位未定」，他對東亞局備忘錄主張美國應盡量避免採取法律模式，表示並無異議。

避開法律問題，採取政治權宜，在尼克森與周恩來會談中更露骨。尼克森表明，如果他控制得住美國官僚體系，以後美國政府不會再有「台灣地位未定」的聲明出現。換句話說，他並未否認法律規定，只是不准官方再說。

政治權宜不具法律基礎，最近更由前駐中國大使芮效儉（Stapleton Roy）證實：構成所謂「一個中國」政策的「三項公報」都沒有簽字，沒有法律約束力，因此，歷任美國政府都必須「重申」才有效。

中國尚未民主化 權宜理由不存在

因為政治權宜基礎脆弱，川普檢討「一中」政策的說法一出，親中派便驚慌失措，荒唐地把改變此項政策會招來中國「懲罰」台灣，損害兩岸關係，當作反對的理由，這根本不分是非，無視中國為併吞台灣從未停止的霸凌，為繼續任由中國不守國際規則的惡行找藉口。

美國歷任總統對中國的政治權宜，並非考量台灣利益，而是出於聯中制俄，和幻想以經濟交流改變中國，使它民主化及接受國際規則，但制俄已成過去，中國並未民主化，也未走自由市場經濟，而是以國家資本主義做不公平競爭，對內壓制，對外霸權，政治權宜已沒有存在的理由。

中台是不同國家 不影響美台關係

即使川普調整「一中」政策，最樂觀的估計，美國也不可能立即與台灣建交，但他應該依三個原則，開始與台灣關係正常化：第一，揚棄政治權宜，回歸堅實的法律基礎，確認台灣人民依舊金山和約享有自決的權利，拒絕中國對台灣主權的主張。

第二，以集體方式把台灣納入國際社會：台灣自成國家，卻被排除在國際組織之外，二千三百萬人民的權利被剝奪，美國與舊金山和約簽字國應集體合作，把台灣納入國際組織。

第三，以漸進方式，修補美台關係的缺失，逐步走向正常國家關係，確認台灣現狀與中國是不同的國家，美國與台灣的關係不受中國干預。

中國知道所謂「三公報」並非正式簽字的協議，「一中政策」與「一中原則」不同，美國自訂的政策，川普新政府有權改變。中國嘴硬，但以中國體制、政治與社會情勢的嚴重缺陷，如果選擇經濟對抗，或軍事對抗，結果可能是中國體制的內爆與改變。

美以法律為基礎 不能讓中國橫行

要改變中國及約制中國的行為，川普政府應堅持以法律為基礎的國際秩序，不再以政治權宜，任由中國的霸權主義與不公平競爭橫行。

（作者王景弘，資深新聞工作者）