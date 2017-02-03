2017-02-03

海基會大樓地上九樓、地下二樓，造價為七億兩千萬元，於二○一二年五月落成，坐落於台北市大直捷運站旁，鄰近大直豪宅區，距國防部、三軍司令部的國防特區近在咫尺，緊鄰公園及基隆河，周邊山明水秀。

海基會大樓是綠建築，取得內政部台灣建築中心「銀級綠建築標章」認證；從正上方俯視海基會大樓為船型，設計意象取自先民渡海來台的木船，從立面來看則為「樟樹成林」的意象，而海基會的迎賓大廳採挑高設計，整體造型如同大型天燈，也象徵為兩岸的和平繁榮祈福。（圖文：記者林良昇）