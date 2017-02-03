氣派海基會大樓 閒置686坪養蚊子

2017-02-03

〔記者林良昇／台北報導〕設計意象取自先民渡海來台的木船，坐落於台北市大直的海基會大樓，造價七億餘元，相較陸委會辦公室位於行政院中央聯合辦公大樓，海基會比陸委會顯得更為氣派和新穎，不過，自大樓二○一二年啟用以來，一直有兩層樓共六八六坪從未使用過，造成空間浪費，豪氣地養了五年蚊子。

啟用5年 3、4樓從未使用

海基會大樓地上九層、地下兩層，依現行規劃，一樓是聯合服務中心、二樓則是記者室和貴賓室等，五樓以上則為所有海基會業務單位，海基會董事長、秘書長等高層辦公室位於最高的九樓，但三、四樓則無任何單位進駐，一樓電梯口的指示牌上完全空白。

事實上，海基會大樓於二○一二年五月落成以來，三、四樓從未規劃使用過，僅有會內零星活動或偶爾堆放資料的用途，目前三、四樓也無放置任何辦公桌椅，完全是「空的」。

據悉，海基會大樓當初設計以大空間為考量，規劃空下樓層可出租給政府單位或政府出資五成以上的財團法人使用，但所在地大直離其他主要政府單位過遠，政府單位或財團法人成立前大多已找好辦公廳舍，原構想落空，五年六次招標仍乏人問津，讓兩層樓合計共六八六坪，至今養了五年多蚊子。

海基會人士表示，大樓三、四樓目前對外租金已降為每月一坪一二五○元，不同樓層可以分開出租，以三樓約二五○坪計算，租三樓整層每月租金約卅萬元，開價不算高，但海基會離市中心遠，對「辦公廳舍」的需求不高，仍不易租出。

對於樓層閒置問題，海基會擬以租金調降、出租對象放寬的方向調整，不過，海基會大樓所在土地原為故國防部長宋長志官邸，至今仍是國有財產署的財產，海基會每年要編列一○一三萬餘元預算，向國產署承租。

海基會發言人李麗珍表示，海基會大樓三、四樓空間確實仍閒置，會考量各種活化辦法，若成功解決閒置空間問題，算是有自籌財源，對政府財政有幫助，不過，相關方案仍需經陸委會和國產署同意。