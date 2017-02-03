行政法院裁定停止凍結國民黨帳戶／ 黨產會：司法審查不可逾越立法本意

2017-02-03

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九昨天表示，農曆年前台北高等行政法院再次裁定行政院黨產會第二次凍結國民黨永豐帳戶以及台銀九張支票的行政處分停止執行，這個結果令人振奮，中華民國走到今日，絕對不能容許人民自由遭受政府不合理的干預，以及違反正當法律、無罪推定原則。黨產會委員則反駁，司法審查必須尊重立法本意，否則就是超越適用法律的本質、否定黨產條例的立法原則。

馬稱裁定令人振奮

馬英九昨天出席國民黨中央新春團拜活動時表示，行政法院法官將裁定拉到憲法高度，認定黨產會違法，並指出任何政府針對人民的權利，都要合乎憲法與正當法律程序，如果一個政黨的經費，必須由政府機關決定能不能使用，已違反憲法，而且會讓人民自由結社權受到侵犯。

黨產會委員昨受訪時強調，司法審查必須尊重立法的本意，否則就是超越適用法律的本質、否定黨產條例的立法原則，「黨產條例哪一條不是針對國民黨過去取得的財產？」若一絲一毫的錢都會危及國民黨生存，「黨產條例乾脆廢掉算了！」

黨產會委員表示，法官引述憲法要保護「政黨自主性」等類似德國憲法法院的論述作為理由，然而德國對保護政黨自主性的論述很清楚，範圍不包括政黨不當取得的財產。同理，黨產會凍結的是國民黨的不當取得財產，而非其黨費、政治獻金等正當財產，若法官在裁定書無法寫出有學理基礎的論述，只是自曝其短、東施效顰。