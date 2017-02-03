台商黨代表餐會 洪郝詹現身搏感情
2017-02-03
〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕國民黨大陸台商黨代表昨舉辦春節聯誼餐會，五位有意參選黨主席者中，國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢三人都到場搏感情，爭取支持的意味濃厚。
洪秀柱會前受訪表示，餐會是大陸黨代表自己舉辦的，國民黨非常關心台商在大陸的發展；郝龍斌會後受訪時說，會中台商普遍反映因蔡政府不承認九二共識，在大陸經營比較不順利，國民黨雖然是在野黨，會協助台商反映問題，能做的事情都會去做。
郝龍斌表示，他和洪都認為這場黨主席選舉是君子之爭，也把國民黨過去「一人說了算」的宮廷文化、大老文化打破，將國民黨「內鬥內行」的傳統一掃而空，讓大家看到一個嶄新的國民黨。
詹啟賢在郝龍斌離開後才抵達，對於是否在宣布參選黨主席前與前黨主席連戰、前立法院長王金平溝通過？詹受訪時強調，他們都是前輩，決定參選後都有和他們聯繫，並且請他們給予指教，他們也都認為有人參選黨魁代表對黨有很多期待，能選出最適當的人帶領國民黨，選後大家能團結。
至於來參加國民黨台商黨代表舉辦的餐會，詹啟賢說，過年台商回到台灣，等於就是老朋友，就要來致個意，歡迎他們回來過年。詹在離開時，於飯店大廳還巧遇名廚「阿基師」鄭衍基，雙方寒暄致意並大方合照。
洪秀柱昨也應邀參加「台灣新支柱青年後援會」活動，與年輕人對話。她指出，國民黨要重新進入校園，讓年輕人認識國民黨的創黨精神、價值與中心思想，擦亮品牌，吸引年輕人投入。
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