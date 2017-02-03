深耕主權意識 南沙研習營增加教師梯次
2017-02-03
〔記者涂鉅旻／台北報導〕南海局勢日趨緊張，為使全民國防教育向下扎根，並增進國人對南海主權議題關注，國防部公布今年度「南沙研習營」簡章，除比照往年開放三梯次供大專院校師生參加外，更和教育部合作，多開放一梯次給實際參與全民國防教育的國中、小學教師參加，藉由歷史考證、戰略情勢課程及護漁、艦艇實作觀摩，深耕國家主權意識。
國防部「南沙研習營」今年邁入第七年，根據國防部規劃，今年「南沙研習營」分為四梯次，第一梯次至第三梯次以大專院校為單位，每梯次開放三所院校，遴選三名教師、十八名研究生參加，參與的學生須為本國籍，年齡不得超過四十歲，也不得為軍職或在職進修人員。
國防部今年新增第四梯次，將由教育部遴選廿一名本國籍，且實際從事全民國防教育課程的中、小學教師參加。官員表示，「南沙研習營」過去反應熱烈，因此國軍和教育部合作，新增「教師梯次」，盼全民國防教育進一步向下扎根。
國防部規劃，今年「南沙研習營」將在五月至七月間舉辦，每一梯次「南沙研習營」為期九天，前四天自高雄港搭乘軍艦前往太平島，第五天留宿太平島，隨後搭乘軍艦返台。航程期間，將邀請專業師資針對南海戰略、國軍建軍史、全民國防教育等授課，參加者也可參觀艦艇、觀摩實作訓練。太平島上則可參加探索史蹟、參訪駐防的海巡單位與相關生活體驗活動。參加人員名單預計三月出爐。
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