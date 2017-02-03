郭冠英案違正義 錢林慧君促銓敘部上訴

2017-02-03

〔記者李欣芳／台北報導〕前新聞局一等秘書郭冠英退休案遭銓敘部撤銷，台北高等行政法院日前卻撤銷銓敘部的處分，當初提案糾正的前監委錢林慧君昨強調，郭冠英案違反社會公平正義，銓敘部應該上訴。

銓敘部長周弘憲表示，會將錢林慧君的意見列入參考，銓敘部待收到判決書後將進行研議，再決定是否上訴，到時候該上訴就上訴！

錢林慧君也表示，他了解蔡英文總統不會介入司法個案，但呼籲總統重視此案涉及司法機關的決定，侵害其他憲法權力機關監察院等核心權益的問題。

郭冠英於九十八年三月間，以「范蘭欽」等筆名發表多篇文章，文中有辱台言論，引發外界譁然，遭公懲會撤職並停止任用三年，期滿後獲聘出任台灣省政府秘書，郭任職十四天即屆滿六十五歲申請退休。

監察院在一○三年七月通過時任監委的錢林慧君的提案，糾正省政府就郭冠英回任的人事甄選案過程草率，未依招考公告進行面試，明顯替郭冠英量身製衣。

錢林慧君昨受訪表示，根據調查，省府一○三年三月六日下午二時召開人事甄審暨考績委員會，會議迅速在卅分鐘結束，人事室隨即簽呈省主席林政則，圈定陞補郭冠英，當天下午四時四十一分，省府人事室到行政院人事行政總處考試職缺填報系統填報並傳送報表，四十八分鐘後，人事行政總處就函復同意省府自行遴用郭冠英，創下超高行政效率！

錢林慧君指出，郭冠英回任省府，就可屆齡退休申請退休金，全案違反社會公平正義，銓敘部若不上訴，等於默認省府任用郭的程序一切合法，因此，她強烈呼籲銓敘部應上訴。