林濁水：公教人員替代率 應降到五成多
〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文政府推動年金改革，已公布的改革腹案，退休公教人員的所得替代率要逐年調降，分十五年降到六十％，實際所得替代率約為在職薪資的七十％，昨遭前民進黨立委林濁水挑戰與質疑，擔心這將讓下一代公教人員繳得多卻領不到，要求公教人員的實質所得替代率應降到與經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家相同的五成多。
部分退休軍公教抗議政府的年金改革違反信賴保護原則，不該溯及既往。林濁水昨接受電台訪問時反擊說，當年讓公務員所得替代率超過百分百的制度產生涉及違法失職，因此沒有信賴保護的問題；他也不滿由副總統陳建仁領銜提出的改革腹案，直言「你作為一個教徒，可以讓這樣的方案出來嗎？」林濁水強調，政府的年改方案讓老一輩的公務員繳少領多、年輕公務員繳多領少，甚至領不到，「可以這樣嗎？」
他指出，因應一九七○年代的兩次石油危機，加上少子化、老年化、經濟成長率降低，世界各國在一九八○年代就開始處理年金制度，把替代率降低、延後退休年齡、提高提撥率。而台灣在一九九二年才開始立法改革，比人家晚這麼多年，改革幅度應該要更大，結果不但沒把替代率降低，反而提高。
林濁水形容，當年等於是前銓敘部長陳桂華帶公務員去國庫搬錢到自己口袋，現在有些公務員說那是陳桂華搬的，但陳桂華「偷」國庫的錢，「你可以順手把它接過來嗎？你沒有偷，但是你可以收贓嗎？」
林濁水點出當前年改兩大問題，一、不把當時違法失職的事情講清楚，讓既得利益者有反彈的理由；二、年輕公務員超級慘，一九九六年以前的公務員不必提撥儲金，讓國庫被掏空，現在提高提撥率、降低替代率，老一代的人都要退休了，是年輕公務員繳比以前更多的錢；而領錢的時候，老的還是領這麼多，年輕的公務員則是繳多領少。
林濁水接受記者訪問時進一步強調，年金改革後，公教人員的所得替代率還是太高，部分老一輩公教人員可領到在職七成的退休金，他主張所得替代率降到ＯＥＣＤ國家的五成多才合理。
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標題：林濁水：公教人員替代率 應降到五成多
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