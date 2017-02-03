立院團拜 年改修法 朝野備戰

2017-02-03

〔記者彭琬馨、吳柏緯／台北報導〕立法院昨舉行新春團拜音樂會，院長蘇嘉全致詞時表示，希望這會期沒有臨時會也沒有延會。民進黨團總召柯建銘則說，這個會期挑戰很多，無論是年金改革、司法改革還是同性婚姻，都需要朝野社會凝聚共識；國民黨團書記長王育敏強調，這會期年金改革是重中之重，呼籲朝野在取得社會共識之前，修法不應開快車。

由總統府年金改革委員會主辦的年金改革國是會議於上月二十二日畫下句點，日前年金改革委員會召集人、副總統陳建仁曾表示，政府透過國是會議蒐集各方意見後，將交由相關行政部門研擬修法內容，草案預計於三月中旬送交立院，目標是五二○前完成修法。

由於年金改革修法涉及層面廣泛，依照規劃目前法案主要可分為幾個部分：涉及十八％優惠存款的公務員退休法由銓敘部提出；勞保年金調整的法案將由勞動部負責；涉及教職人員的部分則以教育部為主；其次尚有國防部負責的軍人退撫制度與經濟部、財政部負責財政部分。

考試院長伍錦霖昨也在新春團拜強調，「年金改革非做不可，考試院責無旁貸」，會負起責任，推動年金改革的修法工作。伍錦霖說，銓敘部將綜合國是會議的結論，並廣納各界團體的意見，提出部的版本；接著會在全院審查會中討論銓敘部的版本，最終提出院版的修法草案，送立法院審查。

考試院將推年金改革修法

立院民進黨團曾考慮對年金改革設置特種委員會，讓相關法案一併在同個委員會審查。柯建銘昨表示，目前沒有針對特種委員會的組成進行討論，若比照修憲委員會方式可能「會搞死人」，因此黨團傾向不成立特種委員會，讓所有人各自投入。柯建銘強調，年金改革最重要的是朝野社會凝聚共識，大家能否具體抗壓、承擔。

至於上會期頗受社會關注的婚姻平權法案，在去年十二月二十六日完成初審後，目前還需要召開協商才會進入二、三讀程序。主推法案的民進黨立委尤美女表示，希望本會期能讓法案通過。