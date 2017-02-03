政院團拜 林奏延未出席引發揣測

2017-02-03

〔記者鍾麗華、吳柏緯／台北報導〕行政院昨舉辦新春團拜，由於政壇盛傳內閣將在立法院正式開議前改組，包括勞動部長郭芳煜和衛福部長林奏延都被點名，而林奏延昨未出席團拜引發揣測，被認為是部長熱門人選的衛福部次長何啟功被媒體問到是否接任？他表示，目前高層並沒有徵詢他。

內閣傳改組

郭芳煜：努力做到最後一天

行政院新春團拜，邀請台北市民族國小醒獅團開場，行政院長林全致詞時，感謝春節期間仍繼續工作的公共運輸系統從業人員及保衛民眾的國軍、警察、海巡署等單位，行政院未來將努力繼續前進。團拜結束後，林全被媒體追問是否會調整內閣布局？他僅回應「謝謝」，隨即離去。

因「一例一休」修法引發爭議，勞動部長郭芳煜被點名將遭撤換，郭芳煜昨受訪時表示，會努力做到最後一天，政務官就是要珍惜在職的每一天，會履行自己職責到最後一刻；對「一例一休」引發反彈，郭強調，勞動議題對勞資雙方都有影響，從過去以來爭議就比較大，這是難免的。

日本核災區食品爭議，傳出林奏延表現引發蔡總統不滿，林昨未現身，代理出席團拜的何啟功受訪表示，林奏延一月二十六日到二月五日請假到美國與家人團聚；過年期間，林也跟大家問安並拜年，沒有媒體報導的這些事情。

被問到是否被徵詢接任衛福部長？何啟功一再以「沒有」帶過。何強調，人事消息都是媒體報派；至於有無意願接任？何說，「被問到時再來考慮」。何也解釋，林奏延請假期間，他是第一順位代理部務的次長，一切聽從長官指示，也感謝在春節期間，各級防疫指揮體系指揮官協助，才能平安過年。