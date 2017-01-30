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針灸外交 聖文森總理夫人足感心

2017-01-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕彰化基督教醫院義診團去年底第十度遠渡重洋，前往我國位於加勒比海的友邦聖文森，進行醫療外交。彰基義診團年年訪聖文森，都有一名中醫師隨團，受到當地上自總理、下至一般民眾的熱烈歡迎。此次隨行的中醫師鐘上琳受邀入總理府，為總理夫人伊露易絲進行針灸治療，遇上難得國民外交機會，她體認到台灣不可能無限金援，考量對方的生活需求、提供實質幫助，是更長期深刻的雙邊關係。

我國醫療外交行之有年，彰化基督教醫院自二○一○年起，與聖文森衛生部與聖文森國家醫院簽約締結為姊妹醫院，爾後每年均派兩梯次義診團到聖文森服務。有趣的是，彰基義診團每回都有中醫師隨行出診，彰基海外醫療中心執行長高小玲表示，聖國社會本身有草藥與芳療等傳統療法，加上中醫是世界知名的熱門醫術，聖國自總理伉儷、衛生部官員到一般民眾都對中醫很感興趣，每次訪聖都受到熱烈歡迎。

聖文森總理府這次更邀請中醫師鐘上琳入府，為總理夫人伊露易絲施針。鐘上琳首次參與海外義診團，就有此機會，她感到相當榮幸，也把握機會，進行國民外交。鐘上琳說，她為夫人治療過程約一小時，「滿特別的是進到臥房裡施針」，夫人母親也陪同在旁。鐘上琳並觀察到聖文森有許多關節炎患者，因此除了進行針灸療程，她也向總理夫人介紹艾條灸，希望藉由簡單的外治法幫助當地人，對方也就靜脈曲張等問題詢問中醫意見，雙方相談甚歡。

鐘上琳此行也看見台灣外交推進的努力，並給予駐聖國人員高度肯定，「我覺得外交在那邊做得很好」。除了醫療，她看見台灣與聖國在農業、能源與機場建設等不同領域的合作計畫。她直言，過去對台灣的外交困境「沒那麼有感」，此次親身體驗到台灣外交辛苦所在，同時也看見「台灣知道自己長處在哪」。她說，台灣不是一味給錢，而是考量對方的生活需求，從基礎建設出發，提供實質幫助，她認為是更長期深刻的雙邊關係。

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  • 彰化基督教醫院海外義診團中醫師 鐘上琳為聖文森總理夫人伊露易絲 進行針灸治療，與聖文森總理龔薩 福伉儷合影。 （彰化基督教醫院海 外醫療中心提供）

    彰化基督教醫院海外義診團中醫師 鐘上琳為聖文森總理夫人伊露易絲 進行針灸治療，與聖文森總理龔薩 福伉儷合影。 （彰化基督教醫院海 外醫療中心提供）

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