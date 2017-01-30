新年討雞利 立委春聯露一手
2017-01-30
〔記者楊淳卉／台北報導〕雞年迎新春，立委也精心設計春聯送給選民。擅長書法的民進黨立委黃國書自行書寫「雞年如意」春聯祝賀選民，展現好功夫。黃國書說，自己從小受到祖父影響，每年都要寫春聯來賣，現在過年跑行程，不少民眾還會要求他「秀一下」。
民進黨立委蘇巧慧取名字中的「慧」與「巧」字，春聯祝福市民「福慧巧年」，讓人眼睛為之一亮。民進黨立委吳思瑤則展現文青氣息，取作家胡蘭成名句「歲月靜好」作為賀辭，春聯上並彩繪有百年歷史的新北投車站，背面還加印自己的政見，算是徹底物盡其用。
時代力量立委林昶佐發揮創意，以「大雞大吉」作為賀詞，反應極佳。他說，雖然自己很隨和，但不喜歡過年都是利益、發財，原本認為「大雞大力」很讚，但顧及社會觀感沒有取用，他笑說還有朋友要他補字成「大雞雞大吉吉」，希望過年大家開心就好。
時代力量立委洪慈庸則是以「豐」為主軸，設計四個為一組的方形春聯，分別搭配選區著名的農稼，包括潭子的竹筍、大雅的小麥、神岡的雞蛋、后里的百合等意象，象徵以土地為本，以豐收作為新春最好的祝福。
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