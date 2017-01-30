參與國際組織 Taiwan嘛也通

2017-01-30

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國在國際上打壓台灣，意圖塑造「一中化」假象。但事實上，台灣在國際上無論是正式或非正式參與，除用「Chinese Taipei」，在台灣三十七個正式參與的國際組織，也有近三分之一的十二個是使用「ROC」或「Taiwan」，以台灣名稱對外，在國際上仍是主流。

我國37個對外組織 12個掛台灣或「ROC」

根據外交部統計，台灣以正式會員參與的三十七個國際組織中，用「Chinese Taipei」參加的達二十二個，以「Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu」 （台澎金馬個別關稅領域）參與的有兩個，亞洲開發銀行（ADB）則因中國的加入，將台灣的會籍從「ROC」改為「Taipei,China」，遭我方連年抗議。

不過也有以「Taiwan」參與的，包括亞蔬─世界蔬菜中心（AVRDC）、世界選舉機關協會（A-WEB）、南方黑鮪保育委員會（CCSBT）延伸委員會等。台灣在五十七個非邦交國有設館，多達五十個稱為「Taipei」，僅在斐濟等六國稱「ROC」，在巴林稱「Taiwan」。而在台灣設館的非邦交國，共二十九國在正式名稱提及台灣，其中有二十一國使用「Taipei」，但也有巴布亞紐幾內亞、日本、阿曼、芬蘭、美國等五國使用「Taiwan」。

許多國家願意用「Taiwan」無需設限

外交部指出，台灣參與國際組織的名稱，我們的第一優先是「ROC」，次為「Taiwan（ROC）」，第三是「Taiwan」，最後才是「Chinese Taipei」或「Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu」。

民進黨立委羅致政指出，台灣目前參與的國際組織是否還能保住原來的名稱，要看台灣、中國的影響力有多大，也要看該組織的屬性，有些是中國根本就無意參與。他認為，已經有許多國家願意使用「Taiwan」，確實有空間爭取使用「Taiwan」，無需我設限。