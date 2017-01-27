馬英九228訪美 總統府准了

2017-01-27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕有關前總統馬英九赴美案，總統府昨天表示，同意本項出境申請。總統府已將相關核定資料送交馬前總統辦公室。

總統府表示，馬前總統於本月十八日向總統府提出將在今年二月廿八日至三月十一日赴美國紐約、波士頓及華盛頓等地申請案，經總統府專案小組依「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」，研提審核評估意見後呈總統核定，同意本項出境申請。

總統府發言人黃重諺表示，馬前總統這次的參訪地點在美國，機密保護的風險，屬於在可以控制的範圍內；且經評估，目前並無維安上的預警情資，政府與美方也有合作機制，維安風險程度低。