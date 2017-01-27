現身抗議黃之鋒現場 四海幫主楊德昀︰只是找人

2017-01-27

〔社會新聞中心／台北報導〕香港民主人士黃之鋒等人來台參訪期間，國內四海幫在台北松江101國際會議中心會場外聚眾，幫主楊德昀當天曾現身場外，警方二十五日特別約談楊到案，沒想到，他除聲稱當天只是去找人，得知可能會有事端，便迅速離開現場，更否認自己是幫主，令警方聞言當場錯愕，警訊後經請示檢察官，將楊請回。

楊的說法遭刑事局反黑科打臉，反黑科直指「楊德昀就是四海幫幫主」，當年前幫主楊玉斌猝逝，四海幫召開幫務大會，由幫內大老共同推舉楊德昀接任幫主，楊德昀是現任幫主無誤。

據了解，四海幫副幫主「少強」張惟強、「純偉」張存偉，早已於日前分別為航警局、刑事局傳喚到案調查。而曾因案潛逃中國十三年，三年多前才返台歸案的楊德昀，才是警方鎖定的最重要對象。

楊否認是幫主 刑事局反黑科打臉

楊德昀二十五日上午在張惟強陪同下，前往北市警中山分局偵查隊，由中山分局與刑事局偵二大隊共同約談。

警方進行人別訊問時，楊當場否認是四海幫幫主，僅承認是「中華四海同心協會」成員，還說該協會有時會送一些白米給貧苦民眾，楊否認是幫主的說法讓警方錯愕。

根據警方資料顯示，四海幫在二○一○年就向內政部核准備案為財團法人中華四海同心協會，目前皆以此名義舉辦公開活動。

楊德昀說，當天下午他原本是要去找張惟強談事情，結果聽說張跑去松江路，他才改去那裡；到場後發現中華統一促進黨在抗議，怕會有事情，所以只停留短暫時間便早早離開。

至於警方訊問楊德昀的職業，以及有無接受中國金援等敏感性問題，楊則是承認目前從事旅遊業，但否認有在中國投資或接受中國金援。

黃之鋒等人來台當天，四海幫眾先在台北市塔悠路集結後，搭上四輛遊覽車，當時楊德昀的車輛便出現在附近，但他似未下車；後來眾人前往桃園機場外陳抗時，四海幫兩名副幫主在現場。

隔天下午，時代力量邀黃之鋒等人舉辦論壇，場外有愛國同心會、統促黨與四海幫三股群眾抗議，楊與張惟強便站在幫眾裡。