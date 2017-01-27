小英初一發紅包 屏東鄉親先卡位

2017-01-27

〔記者蘇芳禾、蔡宗憲、俞肇福／綜合報導〕明天是大年初一，蔡英文將首度以總統身分返回故鄉屏東發一元福袋紅包，府方規劃上午十一點半、中午十二點，先後在車城福安宮、蔡楓港老家的枋山鄉老人活動中心發放。小英一開春就行程滿滿，年初一還將前往嘉南、高雄，初二轉戰北部及竹苗等地，初三走訪中彰雲嘉，初四則有視察桃園機場捷運行程。

為了歡迎總統返鄉，楓港村民昨已開心掛起紅布條，並且有人搬板凳到活動中心門口排隊，等著領總統紅包，到傍晚已排了將近二十人；他們強調︰「故鄉人一定要搶到『頭香』！」楓港村長林榮吉則說，「會請長輩們先回去休息，將會預留部分前排位置，讓耆老們不必辛苦排隊」。

蔡總統發放的一元紅包，封面為金蛋內有一隻彩色公雞，紅包設計成摺起來後可成為立體三角形，代表「起家」的意義。

蔡總統昨到馬祖南竿鄉大街發放總統紅包，吸引民眾在寒風中排隊守候。小英跟鄉親拜年、噓寒問暖，民眾領到紅包樂不可支，笑得合不攏嘴，還有婦女表示，沒吃中餐就為了見小英總統一面，「很值得！」

蔡總統昨天是由國安會秘書長吳釗燮、國防部長馮世寬等人陪同，提前到馬祖慰問國軍，致贈加菜金賀節，並與駐地軍官餐敘。

此外，小英還到馬祖境天后宮參拜祈福，前往立委陳雪生服務處與台灣旅馬同鄉會合照留念，並參訪馬祖酒廠八八坑道，她在去年馬祖酒廠推出的總統紀念酒上簽名落款，連江縣長劉增應則致贈小英「總統副總統紀念酒」。

昨天馬祖行結束後，蔡總統今天並無公開行程，明天除返鄉發紅包，還將走訪嘉義朴子配天宮、台南安平開台天后宮、高雄岡山壽天宮及楠梓元帥廟。

初二一早，蔡英文將走訪北市關渡宮、新北慈惠宮、新北市板橋接雲寺、新竹新埔義民廟、新竹市香山天后宮、苗栗頭份義民廟。

陳建仁明到台北聖家堂發福袋

初三，小英將到台中豐原慈濟宮、彰化溪湖福安宮、雲林北港朝天宮、嘉義市九華山地藏庵。初四一早視察桃園機場捷運，接著到中壢仁海宮發放福袋。

副總統陳建仁則預定年初一到「天主教台北聖家堂」發放福袋。