李筱峰︰凸顯外來政權身段

2017-01-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨線上入黨及回復黨籍的「出生地」選項，竟出現早已在台灣消失二十年的中國三十五行省。不過，三十歲以上的台灣人民對此應不太陌生，無論是籍貫制度、高普考按省區定額制，乃至於地理教科書，都沿用這套過時的設計。

對於國民黨讓三十五行省復活，北教大台文所教授李筱峰表示，台灣社會已經「土斷」二十幾年，國民黨卻還端出這套守舊的東西出來，完全凸顯其外來政權的身段，是要如何吸引年輕人加入？

管碧玲︰化石政黨爭取黃復興認同

民進黨立委管碧玲指出，民進黨的黨證只有入黨地點，已無出生地；若國民黨非得列出生地，何不簡化為「大陸地區」，要用年輕人聞所未聞的三十五行省、蒙古地方？「這只會讓年輕人驚嚇到落跑吧！」

她認為，國民黨此舉只是在爭取黃復興黨員的認同，這個活在動員戡亂時期的化石政黨，被人民包起來只是剛好而已。

台灣民眾早年在教科書念過的三十五行省、一特別行政區（海南）、二地方（蒙古、西藏）、十四院轄市（包括後來升格的台北與高雄），其實有一部分從未付諸實行過。

蒙古已獨立 東北九省是紙上行政區

例如，一九四五年日本投降後，國民黨政府為換取蘇聯自東北撤軍，簽訂「中蘇友好同盟條約」，承認蒙古獨立；也將滿州國轄區改制為「東北九省」。但隨後共軍在蘇聯的扶植下，迅速佔領東北，國民黨政府因此在一九五二年提出「控蘇案」，撤銷對蒙古的承認。因此，不管是「東北九省」或蒙古地方，都只是紙上行政區。

中共政權成立後，陸續撤銷察哈爾、綏遠、熱河、西康等省，原有的十二直轄市也只剩北京、天津與上海，直到一九九七年才復設重慶市。

雖然三十五省的行政區劃完全不符事實，但「戶籍法」卻採納「本籍」之規範，並以「父之本籍」做為最優先順位，法定身分文件均有本籍或籍貫等欄位，明確區分台灣人民的世族血系。

加上中國歷朝科舉均有按照地域分配名額之設計，「憲法」更明定公務員考試應按省區規定名額；導致政府遷台後的「全國性」公務員高普考，就依據一九四八年的人口標準，按省區分定錄取名額。

依據一九四八年的各省區錄取定額標準表，台灣僅佔五四八人中的八人，反觀四川、江蘇、山東等人口多的省分，則高達四、五十人；直到一九八九年，台灣的名額才增至二十二人。

公務員考試名額 曾長期依省籍分配

不過，考試院亦為實際需求，另辦專技人員高普考、台灣省公務員高普考，不受定額標準表之限；一九六二年再修正「考試法」，規定可依成績增減錄取名額，才漸讓台籍錄取率突破七成。因定額標準表已名存實亡，考試院在一九九○年決議不再適用；一九九二年通過的「憲法增修條文」，也停用「憲法」的相關規定。

「戶籍法」則在一九九二年修正時，以「出生地」全面取代「本籍」；一九九○年代末期的教科書，也開始回歸現實，不再採用三十五行省之說。