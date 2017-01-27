國民黨黨員出生地選項 還有中國35省

2017-01-27

〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕都什麼年代了，還在中國三十五行省？國民黨官網的線上入黨及回復黨籍服務，「出生地」選項竟然還停留在「東北九省」、「北平市」，甚至還有早就獨立的「蒙古地方」；台灣卻僅有「台灣」、「台北市」、「高雄市」三個選項，「新北」、「桃園」、「台中」、「台南」等四都都沒有，被批評是非常的超現實。

國民黨文傳會副主委唐德明表示，「出生地」選項會出現東北九省及其他省分，乃根據中華民國憲法的領土疆域來設計，依據我國憲法行事，會與現在省分不同，則是對岸後來改的。

台灣僅列台灣、北市、高市欄位

國民黨主席選戰開打，黨員入黨數成為各家必爭之地，國民黨官網提供申請線上入黨及回復黨籍服務，要領有中華民國身分證且年滿十五歲之國民才能入黨，必須填上身分證字號、姓名、出生日期、聯絡方式等基本資料。

有趣的是，不管是回復黨籍或線上入黨，都需點選出生地，但選項僅有「省、直轄市」，包括過去長年存在教科書上的中國三十五行省、十四院轄市、一特別行政區，以及西藏、蒙古兩地方，其他則為外國籍；另有香港、泰國、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨可供選擇。

文傳會︰依中華民國憲法領土設計

至於台灣能選的僅有「台灣」、「台北市」、「高雄市」，近十年陸續改制升格的「新北市」、「台中市」、「台南市」、「桃園市」均不在其中。而從未正式實施過的「東北九省」，及陸續遭中國撤銷的「察哈爾」、「綏遠」、「熱河」、「西康」，甚至早就獨立的「蒙古地方」，卻都是選項。

藍委指選項過時 籲以戶籍地取代

新竹縣選出的國民黨立委林為洲聽聞此事後表示，在國民黨官網申請入黨選擇「出生地」完全沒有必要，選項內的地名也「已經過時了」，需要跟得上時代，同步更新；難道要來自內蒙古自治區的陸配，再去比對老家過去到底屬於「察哈爾」、「綏遠」、「熱河」、「遼北」還是「興安」？

林為洲表示，應該將「出生地」改為「戶籍地」比較符合現狀，他會建議黨中央取消「出生地」這個選項。