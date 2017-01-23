郝主張國民黨開民間版國是會議

2017-01-23

〔記者林良昇、陳炳宏／台北報導〕年金改革國是會議昨在總統府登場，軍公教團體齊聚凱道抗議，藍營政治人物到場聲援，國民黨副主席郝龍斌表示，國民黨身為最大在野黨，人民也期待有所作為，應請智庫召開民間版國是會議，提供全民做為比較選擇。

前總統馬英九昨參加府前廣場舉辦的寒士尾牙，他受訪時說，年金改革要成功應循序漸進，蔡政府強調謙卑、溝通，不要因傲慢造成階級對立，更不要因為粗暴而傷害為國家奉獻半生的軍公教。

郝龍斌、國民黨主席洪秀柱一前一後抵達凱道抗議現場致意，但兩人抵達時間錯開，沒有交集；郝龍斌說，年金改革政策影響全民，不能只為了讓「總統個人成績單」多一項，操之過急。洪秀柱表示，改革不能粗暴，要有更多溝通。