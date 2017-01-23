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北上支援無處休息 員警睏「勿檢舉我」

2017-01-23

反對蔡政府年金改革的民眾昨在凱道前抗議，不少外縣市員警趕來台北支援陳抗勤務，累倒要休息時，還怕被人舉發；圖中警察坐著閉眼休息，桌上擺著一瓶飲料，只見吸管上紙條寫著：「我們02就從台中上來支援了，沒地方休息，不要檢舉我！」讓民眾看了好心疼。這張照片是由網友拍下後公布在臉書社團「爆料公社」上，不少網友說「看了好不捨！」還有網友說「誰檢舉誰欠揍」。（圖：截自爆料公社，文：記者鄭景議）

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  • （圖：截自爆料公社，文：記者鄭景議）

    （圖：截自爆料公社，文：記者鄭景議）

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