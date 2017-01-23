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陳抗群眾闖教育部 警衛哭「求求你們」

2017-01-23

〔記者吳柏軒、姚岳宏／台北報導〕年金改革引發退休軍公教人員不滿，萬人上街抗爭，不料有零星團體脫隊，還一度闖進教育部大廳，一名警衛隻身面對卅多名抗議民眾，連忙拱手哭訴「求求你們……」讓抗議民眾嚇到趕緊安慰警衛，鬧了一分多鐘才離開。

不過，事後外界質疑「駐警」怎可大哭，影響警方威信；警政署則澄清表示，此位警衛不具警職身分，是教育部自行聘僱的駐衛警。

抗議民眾昨下午三點五十分左右突然闖入教育部，因教育部假日僅一名警衛駐守，還來不及關門，就被卅多人闖入大廳，群眾舉著彰化縣軍公教聯盟等旗幟，在大廳高喊、鳴汽笛吵鬧，還喊衝要私闖，但並未實際行動。

「求求你們……」吵鬧過程中突然傳出哭訴聲音，原來是警衛見無法阻擋眾人，當場祭出哀兵策略，拱手高舉拜託抗議人群離開，抗議群眾也被突如其來的苦肉計嚇到，連忙安慰警衛：「好好好，我們不是要為難你」，最後離開，闖入時間約一分多鐘。

這群抗議民眾隨即轉往立法院，並聚集約百人，與立院警察拉扯推擠。群眾發洩完畢後散去，結束整場鬧劇。

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  • 教育部警衛隻身面對卅多名抗議民眾，連忙拱手哭訴「求求你們……」。（記者吳柏軒攝）

    教育部警衛隻身面對卅多名抗議民眾，連忙拱手哭訴「求求你們……」。（記者吳柏軒攝）

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標題：陳抗群眾闖教育部 警衛哭「求求你們」


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