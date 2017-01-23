「官版改革時程太慢」 年輕公務員︰18趴應3年內歸零

2017-01-23

〔記者吳柏緯、曾韋禎／台北報導〕雖然許多退休軍公教人員不滿年金改革並抵制年金國是會議，不過有不少年輕公務員力挺年金改革，甚至認為蔡英文政府版的「十八％優存六年歸零」方案太過緩慢，主張十八％應在三年內歸零、十年內將所得替代率下降至六十％，才能有效止血。

台灣青年論壇公民協會理事易俊宏也在國是會議分組討論時表示，十八％優存最多三年就該走入歷史，把省下的錢放進長照基金。

台灣公務革新力量聯盟發言人林于凱表示，除了延後破產年限，目前當務之急是要如何止血。林于凱指出，日前總統府提出的草案要在十五年間將所得替代率逐步調整至六十％，然而在這段時間內，已退休人員的替代率仍是七十五％上下，缺口仍然無法填補。

所得替代率

應在10年內下修至60％

林于凱認為，年輕公務員非常支持這次的改革措施，也願意多繳、少領、延後退，然而政府應拿出魄力，改革一步到位，包含十八％六年歸零的時程過於緩慢，應在三年內歸零；所得替代率十年內下修至六十％；年金給付計算基礎以採計「最後或最佳十五年」，而非最後一年。

根據這次改革草案，未來退撫基金提撥率上限將拉高至十八％，林于凱分析，以現在年輕公務員初任官時的委任五職等、六職等並以最高額度十八％來說，改革後每月支出從現在的二千多元上升到三千多元，負擔不會太大，但卻可延續年金制度的壽命。

盼永續改革

而非只解決一世代問題

除了年輕公務員外，青年代表也對改革表示支持，但希望政府應考慮永續性而非只想解決一個世代的問題。

年金改革委員會委員、北部大專院校學生會聯盟副理事長褚映汝指出，現在的年改方案可以讓一個世代穩定，然而並不是解決問題而是延後破產，她表示，今年廿三歲剛投入職場的勞工到了四十三歲時，恐又將面臨年金的財務缺口，對年輕人不利。她希望政府能告訴年輕人，從現在到六十五歲應該繳多少，到六十五歲可以領多少，不能空泛等五到十年之後再檢討。