郝吳促廢黨員連署 黨中央不買帳
2017-01-18
〔記者林良昇、張菁雅、楊淳卉／綜合報導〕國民黨主席選舉開打，宣布參選的副主席郝龍斌、前副總統吳敦義，接連質疑黨主席選舉辦法的三％具投票權黨員連署門檻，國民黨文傳會副主委胡文琦昨表示，若有人覺得應該修正，可以在今年八月廿日的全代會做檢視修改，但最快也要到下次黨主席選舉才能實施。
據國民黨公布的資料，截至一月十三日，黨員總數約八十九萬餘人，具投票權黨員總數為廿三萬餘人，一般認為至三月卅一日截止，已繳黨費具投票權黨員將達卅萬人，依三％具投票權黨員連署規定，每位參選人都要有約九千人連署。
對於連署書門檻，郝龍斌和吳敦義先後表示，連署門檻可以檢討修正，甚至認為黨主席選舉已有曾任中央委員等黨職的門檻，不應再設連署門檻。
胡文琦表示，黨中央尊重所有參選人對連署書的看法，但仍須依遊戲規則處理，黨主席洪秀柱也需要三％連署書，所有有意參選者的門檻一致。
郝談年改：會高強度抗爭
郝龍斌昨則前往台中市大福新城，聽取基層黨員心聲，多名黨員建議國民黨應對年金改革有所作為，也有青年黨員認為未來抗爭時，黨主席應該親自上陣；郝表示，國民黨對年金改革會以最大強度抗爭，不僅是爭取軍公教權益，更是捍衛國家公信力；若需要黨主席帶頭抗爭，他會去做，在野黨是穿草鞋的，「穿草鞋還講什麼身段」。
此外，國民黨前日表示，黨產會延後開會解凍帳戶，農曆年前黨工年終、考績獎金恐發不出，但原訂一月底前進行的組織精簡案仍會執行，最快本週公布回聘黨工名單。黨產會發言人施錦芳昨指出，黨產會希望參與北市勞動局十九日召開的強制協商後，能夠進行通盤完善的考量，以維護勞工權益，絕無拖延開會一事。
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