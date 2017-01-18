| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

郝吳促廢黨員連署 黨中央不買帳

2017-01-18

〔記者林良昇、張菁雅、楊淳卉／綜合報導〕國民黨主席選舉開打，宣布參選的副主席郝龍斌、前副總統吳敦義，接連質疑黨主席選舉辦法的三％具投票權黨員連署門檻，國民黨文傳會副主委胡文琦昨表示，若有人覺得應該修正，可以在今年八月廿日的全代會做檢視修改，但最快也要到下次黨主席選舉才能實施。

據國民黨公布的資料，截至一月十三日，黨員總數約八十九萬餘人，具投票權黨員總數為廿三萬餘人，一般認為至三月卅一日截止，已繳黨費具投票權黨員將達卅萬人，依三％具投票權黨員連署規定，每位參選人都要有約九千人連署。

對於連署書門檻，郝龍斌和吳敦義先後表示，連署門檻可以檢討修正，甚至認為黨主席選舉已有曾任中央委員等黨職的門檻，不應再設連署門檻。

胡文琦表示，黨中央尊重所有參選人對連署書的看法，但仍須依遊戲規則處理，黨主席洪秀柱也需要三％連署書，所有有意參選者的門檻一致。

郝談年改：會高強度抗爭

郝龍斌昨則前往台中市大福新城，聽取基層黨員心聲，多名黨員建議國民黨應對年金改革有所作為，也有青年黨員認為未來抗爭時，黨主席應該親自上陣；郝表示，國民黨對年金改革會以最大強度抗爭，不僅是爭取軍公教權益，更是捍衛國家公信力；若需要黨主席帶頭抗爭，他會去做，在野黨是穿草鞋的，「穿草鞋還講什麼身段」。

此外，國民黨前日表示，黨產會延後開會解凍帳戶，農曆年前黨工年終、考績獎金恐發不出，但原訂一月底前進行的組織精簡案仍會執行，最快本週公布回聘黨工名單。黨產會發言人施錦芳昨指出，黨產會希望參與北市勞動局十九日召開的強制協商後，能夠進行通盤完善的考量，以維護勞工權益，絕無拖延開會一事。

廣告
  • 國民黨副主席郝龍斌受到大福新城住戶歡迎。 （記者張菁雅攝）

    國民黨副主席郝龍斌受到大福新城住戶歡迎。 （記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席 郝龍斌 黨員連署
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：郝吳促廢黨員連署 黨中央不買帳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.