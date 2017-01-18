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農會選舉白熱化 邱議瑩張麗善互槓 張提案暫緩開放農會會員名冊 邱質疑不知利益迴避

2017-01-18

張不滿 嗆邱「我會告妳」

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院朝野黨團昨協商今年度中央政府總預算案有關農委會預算時，國民黨立委張麗善提出主決議，要求農委會不宜開放農會會員名冊；民進黨立委邱議瑩質疑，張麗善家族長期與台灣省農會、農聯社、養豬協會等農產系統關係十分密切，此舉是「不知利益迴避」，張麗善當場不滿直說「我會告妳！」

張麗善受訪指出，農委會去年底突然修改農會選舉罷免辦法第十一條，只要酌收工本費就可提供農民名冊，引起九十六萬農民對其個資外洩的疑慮，她因此提案要求規劃相關配套後於下一屆適用，「至少要先問過農民會員願不願意提供吧」。

邱議瑩則說，全國各級農會代表選舉已在十三日完成登記，下個月就要舉行投開票，立法院近日如火如荼協商總預算案，但張麗善卻提了有關農會選舉的主決議來卡住農委會預算，「這樣大剌剌地，不知利益迴避的行為真是令人嘆為觀止！」

邱議瑩表示，全國都知道，張麗善家族長期以來與台灣省農會、農聯社、養豬協會等農產系統關係十分密切，她的丈夫張永成不但是台北農產運銷公司常董，更是中華民國農會總幹事，張麗善利用立委職權提案力阻候選人索取名冊之權利的原因是什麼？「司馬昭之心路人皆知！妳對得起全國農民嗎？」

對於邱議瑩指控，張麗善當場不滿回應邱「你若污衊我會告妳喔！我會告妳！」並嗆邱「審客委會預算時你就不要去審！（邱議瑩先生為客委會主委李永得）」邱則輕鬆回說「我都沒有！」

張麗善受訪表示，若真在地方從事農事、長期在農業界打滾，自然就會認識當地農民，就知要去哪裡拜訪，「除非你沒在從事農事工作，只想選舉，當然不會認識當地農民」；而且若農民個資外洩，或被詐騙集團利用，誰要負責？她呼籲邱議瑩不要扣帽子、子虛烏有。

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  • 立院昨協商農委會預算，國民黨立委張麗善提出主決議，要求農委會不宜開放農會會員名冊；民進黨立委邱議瑩則質疑，張麗善家族長期與農產系統關係十分密切，此舉是「不知利益迴避」。（資料照）

    立院昨協商農委會預算，國民黨立委張麗善提出主決議，要求農委會不宜開放農會會員名冊；民進黨立委邱議瑩則質疑，張麗善家族長期與農產系統關係十分密切，此舉是「不知利益迴避」。（資料照）

  • 立院昨協商農委會預算，國民黨立委張麗善提出主決議，要求農委會不宜開放農會會員名冊；民進黨立委邱議瑩則質疑，張麗善家族長期與農產系統關係十分密切，此舉是「不知利益迴避」。（資料照）

    立院昨協商農委會預算，國民黨立委張麗善提出主決議，要求農委會不宜開放農會會員名冊；民進黨立委邱議瑩則質疑，張麗善家族長期與農產系統關係十分密切，此舉是「不知利益迴避」。（資料照）

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