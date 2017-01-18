年改國是會議 改22日總統府舉行
2017-01-18
避免影響學測考生權益
〔記者蘇芳禾／台北報導〕年金改革國是會議即將登場，監督年金改革行動聯盟揚言發動三萬人包圍會場，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨表示，為確保民眾安全，避免大型陳抗影響學測期間考場安寧及考生權益，並降低對商業區活動衝擊，原規劃廿一、廿二日在台北國際會議中心舉辦年金改革國是會議，會議議程調整為廿二日全日舉行，開會地點則移至總統府。
年金改革國是會議原訂於台北國際會議中心召開，後又傳出改到位於南港的中研院，但抗議年改的團體已號召民眾當天前往會場集結抗爭。
議程縮短降低警方負擔
總統府發言人黃重諺表示，廿一日適逢大學學測第二天，原規劃地點鄰近松山高中，試場有一千八百多名考生，而隔壁的世貿中心展出電玩展，考量近幾次分區會議座談，場外陳抗狀況，抗爭團體高度集結，為確保民眾、店家安全、學測及各項活動，所以必須調整議程和地點，將兩日議程調整為一日，也藉此降低警方維安勤務負擔。
黃重諺說，考量年金改革是國家重大公共政策，第一次年金改革委員會議在總統府舉行，所以這次國是會議移回總統府，象徵政府貫徹年金改革有始有終的決心。
總統府表示，創世基金會已在廿二日借用府前廣場場地，辦理寒士街友尾牙餐會，預計會有數萬名來自各地的民眾前來參加聚餐，陳建仁呼籲抗議團體理性和平，讓與會代表能順利進入會場，表達對年金改革的意見，更不要干擾弱勢民眾的聚餐活動。
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