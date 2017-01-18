年改時程加速 法案三月送國會
下波角力戰場將轉移立院
〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動年金改革，將加速改革時程，據了解，目前規劃提前在三月份向立法院提出年金改革修法版本，黨政人士昨評估，由於政府的年改版本，立院有可能微調，年金改革的下一波角力戰場將轉移至立法院；在蔡總統指示下，包括年金改革委員會副召集人林萬億等人，將加強與各界，包括與立院的溝通，林並預定今先拜訪民進黨立院黨團。
年金改革委員會召集人、副總統陳建仁強調，他將與林萬億持續與各界溝通，避免錯誤訊息、謠言，造成社會部分人士對於年金改革不必要的誤解。
林萬億今訪民進黨團溝通
林萬億說，由於立委也盼了解政府的年金改革腹案，蔡總統指示要加強溝通，因此他將到立院溝通，在野黨團若要他前往說明，他也樂於溝通。
蔡總統去年五二○就職時，表明在今年五月前政府要提出年金改革方案，蔡政府原規劃最遲五月廿日前就向立法院提出修法版本，雖然近來退休軍公教人士升高抗爭，但不影響政府的年金改革步調，年改時程將加速，預定三月就會提出修法。
據透露，有關教師、軍人與勞工的相關修法將由行政院提出，其中軍人退撫制度的改革，將單獨設計，至於公務人員退撫制度的改革修法，則由考試院提出。
年金改革國是會議已決定廿二日在總統府召開，會議議程昨晚出爐，開幕典禮由陳建仁致詞，之後由蔡總統致詞，接著依據三主題舉行分組會議，第一組「給付、領取資格」、第二組「基金管理、財源」、第三組 「制度架構、特殊對象、制度轉換」，最後進行分組報告與閉幕典禮。
年金改革委員會指出，會議相關資料及會議紀錄均公開於網站，開會期間並將全程網路直播；年金改革國是會議結論將作為年金改革修法的依據，修法草案將循行政院、考試院行政程序，送請立院審議。
陳建仁昨與林萬億等人會商近來年金改革引發的爭議問題，林萬億呼籲退休軍公教人士理性溝通，不要上街頭抗爭，行政院發言人徐國勇也向退休軍公教呼籲，當前理性對話才是最重要的，有意見可在國是會議好好談。
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