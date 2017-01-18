政院金馬服務中心揭牌 林全勉勤跑地方
2017-01-18
〔記者吳正庭、林良昇／綜合報導〕「行政院金馬聯合服務中心」昨天揭牌，行政院長林全期盼「聯合服務中心」能和「福建省政府」做的不一樣，未來在政府為民眾解決困難上多一分助力；他對服務中心提出三個期待，希望勤跑地方、金馬並重、拿出專業。
「行政院金馬聯合服務中心」與「福建省政府」是以「一套人馬、兩塊招牌」為金門、連江兩縣民服務，中心主任由福建省政府主席張景森兼任，中心執行長由省府秘書長翁明志兼任。
林全表示，離島地區在基本生活需求上，很多地方仍和台灣有一段距離，特別是交通、醫療問題，這是人民生活基本尊嚴需要維持的，政府有義務要把事情做好。
林全提出三個期待，希望聯合服務中心的人員勤跑地方，充分掌握金馬民眾的需求；金、馬並重；用專業思考金門的未來，民生的需要外，也該看到未來的發展。
林全隨後轉往金防部野戰混合砲兵營，向國軍官兵拜早年，肯定官兵平時戰備的訓練及颱風來臨時救災的辛勞。
金門縣府︰未接獲小三通減班消息
此外，對於外傳小三通將自三月一日起，由現行每天四十六趟來回的班次，減為「進十八、出十八」來回三十六趟，減少十班；行政院發言人徐國勇昨天表示，小三通如果全面斷掉也非好事，台灣人民也會覺得不是善意。金門縣政府表示，目前並沒有接獲三月一日小三通有「減班」的消息。
陸委會發言人邱垂正受訪表示，國台辦對外並無公開相關說法，也無相關跡象。
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