美哈雷重機為蔡開道 外交部︰未負擔費用

2017-01-18

總統蔡英文「英捷專案」本月十五日回程過境舊金山時，美方高規格出動六十部哈雷重機警車為訪問團開道。部分藍營人士質疑「羊毛出在羊身上」，暗示我國政府為此事買單。

外交部發言人王珮玲昨表示，總統過境美國，美方一向提供高規格維安禮遇，在美國務院外交安全局（ＤＳＳ）及我相關駐處協調下，各過境城市警方派遣警車協助開道及維安戒備等工作，是美方長期以來的一貫做法，我方「並未負擔任何費用」。

（文︰記者呂伊萱，圖︰取自立委莊瑞雄臉書）