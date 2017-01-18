美哈雷重機為蔡開道 外交部︰未負擔費用
2017-01-18
總統蔡英文「英捷專案」本月十五日回程過境舊金山時，美方高規格出動六十部哈雷重機警車為訪問團開道。部分藍營人士質疑「羊毛出在羊身上」，暗示我國政府為此事買單。
外交部發言人王珮玲昨表示，總統過境美國，美方一向提供高規格維安禮遇，在美國務院外交安全局（ＤＳＳ）及我相關駐處協調下，各過境城市警方派遣警車協助開道及維安戒備等工作，是美方長期以來的一貫做法，我方「並未負擔任何費用」。
（文︰記者呂伊萱，圖︰取自立委莊瑞雄臉書）
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 英捷專案
政治‧本日最多瀏覽
- 軍公教抗議年改 立委籲「提出你們的版本」
- 蔣經國銅像遭潑漆 警調監視器查元凶
- 農會選舉白熱化 邱議瑩張麗善互槓 張提案暫緩開放農會會員名冊 邱質疑不知利益迴避
- 外交部 鼓勵中大型企業投資中美洲
- 美哈雷重機為蔡開道 外交部︰未負擔費用
網友回應
熱門新聞
- 高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫
- 泰豐輪胎遷離市區 工變住部分作業未完成
- 臉書VR耳機涉抄襲 遊戲商求償20億美元
- 日月潭春節後清淤 地方憂影響觀光
- 為「博眼球」 強國男直播酒駕寶馬撞牆
- 01/18 各報重點新聞一覽
- ASTRO備戰登台 預告專屬驚喜
- 《霓虹心》發揚台灣美 導演劉漢威41歲病逝
- 國有地蓋湯屋 伊殿園負責人起訴
- 謠傳總統府將對陳抗開槍 刑事局追查散播來源
- 槍擊反對年改民眾 警：謠言已主動偵辦
- 明星賽初體驗 隊長布拉成箭靶
- 【愛讀書】 《而你，沒有回來》
- 一條龍綁標？ 中製阻尼器混入公共工程
- 去年0出賽 羅嘉仁難逃減薪
- 公車發車無法配合 學生放學等無車
- 佐佐木希同居諧星男友試婚 下月可望升格人妻
- 葛仲珊揪好友廢棄倉庫尬舞
- 公部門聯繫失靈 毀了杜錫圭故居
- 中信開訓賣關子 恰恰晚一天「約定」
- 你累嗎？川普推特讚女兒 傻傻分不清真假
- 幫少年賺上千萬 行動麥克風遭仿品獵殺
- 自由廣場》談林中斌示警蔡英文
- 馬克華伯格追真兇 還原波士頓恐攻
- 現代汽車 跨足中古車市場
- 南韓親信門核心人物對簿公堂 互相推責
- 逸達前列腺癌新藥 三期臨床出爐
- 孿生姊妹下海賺 遇指名還支援「磨槍」
- 爭取小小郭 設定「悍」衛7、8局
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taichung drill simulates amphibious assault
- 〈愛の相親事件簿〉愛上修修臉 貸款整形整掉愛情
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣需要克難精神
- 義大利塔加尼 當選歐洲議會議長
- iTaiwan 將在高鐵站、夜市增設熱點
- 《沈默》盡收台灣美景 馬丁來台打片
- 高麗菜價崩盤 市府協調農會收購
- 水尾及內厝掩埋場復育 變綠能光電公園
- 廚師手麻無力 副木復健重新握刀
- 泰豐輪胎一把火 桃市府安置 200餘人暫住旅館
- 中壢輪胎廠大火 鄰近學校18日正常上課
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美哈雷重機為蔡開道 外交部︰未負擔費用
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分