外交部 鼓勵中大型企業投資中美洲

2017-01-18

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統「英捷專案」訪問中美洲友邦甫結束，外交部昨表示，中美洲友邦國家發展進入新階段，外交部鼓勵國內成功的中、大型企業，前往中美洲投資。外交部也說，為強化雙邊實質經貿關係，會更加鼓勵與補助相關專家業者到中美洲考察，找尋適合台灣企業投資的項目。

總統「英捷專案」此次出訪中美洲，七位企業人士隨行考察，分別是台糖董事長黃育徵、紡織業拓展協會董事長詹正田、國際農業開發公司董事長陳郁然、老爺酒店總裁林清波、世界台商聯合總會長林見松、開陽集團董事長蔡宗融與宏碁總經理王定愷。

以客製化形式力推經貿外交

外交部國經司司長李新穎昨表示，過去國內對中美洲的印象是戰亂或政權不穩定，但「那些都過去了」。李新穎分析，中美洲面積大、平均國民所得超過三千美元，且人口結構年輕化，不但是勞力充分供給地，也是廣大的市場，如果產業有長遠眼光，應有機會找到合適商機。李強調，中美洲友邦現已進入國家發展新階段，皆為民主自由的開放社會，而在推動經濟發展上，需要全球夥伴的協助。

曾任駐薩爾瓦多大使的李新穎表示，我國將加強經貿投融資計畫，盼提升友邦就業率，同時推動婦女與青年創業等合作計畫，以互惠互利代替單方面援助。外交部鼓勵已在國內成功的中、大型企業，多多前往中美洲投資；同時將加強推動專家學者前往考察，找尋適合企業投資項目，整合產業廠商與資源，以團隊和客製化形式，推動踏實經貿外交。

台商總會長︰交流空間還很大

台商總會長林見松則直言，中美洲的治安因素仍使台商卻步，在安全考量下，其他條件吸引力都會下降。但他也說，台商在邦交國投資相對有較強保障，這的確是個機會。林見松此次隨行也觀察到，雖然台灣與中美洲外交關係良好，但商界與人民缺乏來往，進一步交流空間還很大。而台灣企業對中美洲普遍認識較少，當地其實有許多經營已久的台商，他準備推動雙方進一步合作，台灣企業提供技術、當地台商分享經營經驗，進而共創商機。

林見松舉例，如薩爾瓦多台商二代全然不認識台灣成熟的食品加工機械業，此次訪團與當地台商交流，他們對此展現高度興趣，顯現雙方有許多貿易機會。