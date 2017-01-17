備役上將任國安諮委 嚴德發創首例

2017-01-17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府發言人黃重諺昨宣布，蔡英文總統特聘前參謀總長、備役上將嚴德發擔任國家安全會議諮詢委員，期盼借重嚴德發在面對災難壓力下緊急應變經驗，強化未來國安會在面對反恐和大規模災難等複合型國安問題時，所應具備的指揮協調能力。嚴德發也將是總統在國防、國安的首席諮詢委員。

將協助擬定國防改革策略

黃重諺說，邀請嚴德發擔任諮委的理由，是嚴德發的軍事歷練完整，且能夠改變國軍形象。嚴德發出身裝甲兵科，專業和實務兼具，軍旅生涯任內健全國軍救災機制，讓國軍成為安定社會重要力量，贏得民眾信賴和支持。

黃重諺指出，嚴德發將協助國安會擬定未來國防改革策略，建軍備戰是國家大事，蔡英文總統上任之後陸續推動國軍轉型工作，小自改善單兵個人裝備，大至改變國軍形象和國防戰略研擬。嚴德發任內全力以赴勇於任事，改革和轉型是一系列由策略到執行過程，蔡總統希望借重嚴德發的經驗能力，協助國安會擬定國防產業發展策略、未來防衛戰略和相對應兵力結構調整方案。

嚴德發已在去年十二月一日退伍，過去歷任諮詢委員中，未有上將出任的紀錄，這次蔡總統特聘嚴德發上將出任諮詢委員，也創下國安會諮詢委員制度的首例。