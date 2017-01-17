「眼鏡蛇」女飛官 下步挑戰阿帕契
2017-01-17
〔記者羅添斌／台北報導〕我國第一位女性攻擊直升機飛行員考核通過！目前服役於陸軍航空六○二旅攻擊第一作戰隊的陳品棻中尉，憑藉自己的努力，突破重重困難和挑戰，成為我國第一位AH-1W「眼鏡蛇」攻擊直升機女飛官，陳品棻將在軍方今天舉辦的活動中公開亮相。
對於個人下一步，陳品棻說，有朝一日，她盼有機會挑戰AH-64E阿帕契攻擊直升機。
軍方官員指出，陳品棻在高中時得知陸軍官校招考飛行生，因而毅然決然報考陸軍官校，也由於優異的外語能力，就讀官校期間獲選至美國維吉尼亞軍校就讀，在校成績名列前茅，更獲選為榮譽畢業生。
維吉尼亞軍校高材生
陳品棻也在接受軍方媒體訪問時指出，她在軍校畢業的隔一年，赴美參與航空兵軍官初級班，學習航空新知，為飛官養成教育奠定穩固基礎。返國後，她從TH-67教練直升機開始飛行生涯，教練機訓練結束前，依規定要進行「分流」，陳品棻做出一個需要相當大勇氣的選擇，也就是選擇台灣兩大攻擊直升機之一的「AH-1W」。
陳表示，「在美軍，每位官兵以能夠上前線戰鬥為榮，加上感念國家的栽培，驅使我做出這個選擇。」飛訓部教官鼓勵她可先嘗試模擬機訓練，她在幾經思考後決定堅持下去。
陳品棻認為，以往未曾有女性選擇AH-1W的原因，應是緊急程序裡的雙液壓失效狀況發生時，相關操縱系統對女性而言，會是較大的負荷，一開始她也沒有辦法掌握操縱的技巧，只知道要用力踩腳舵，經過教官一再的示範、討論及講解操作的原理，才慢慢體會並靈活操控技巧，並通過重重考驗，成為正式的眼鏡蛇直升機飛行員。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
- 情侶頻頻網路曬恩愛 兩性專家：可能感情出問題
- 《關鍵少數》超級黑馬 上映一周回本
- 國光劇團春季公演「不能說的祕密」
- 因應一例一休 彰縣垃圾車大改點
- 《華視春節節目》 82歲林沖上台一條龍 一代女皇展聲威
- 【閱讀小說】 張耀仁／後門 － 上
- 《法界看法》 撞倒拖行害命 檢採嚴格認定
- 川普恐掀貿易戰 星︰經濟可承受
- 他蕃薯寶寶養10年成「人瑞」 網友驚：這遊戲還在？
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 入閣轉趨低調 林聰賢：謝謝大家關心
- 土國庫德區爆炸 警察3死3傷
- 二手參考書 兩圖書館設交流平台
- 歌迷深情落淚 A-Lin揪心尋人
- 8大年貨大街拚業績 春節不打烊
- TLPGA獎金后 程思嘉25萬捐偏鄉
- 自由談》蔣經國恨死「一中政策」
- 最強空對空飛彈 日英共同開發
- 太麻里地區農會代表 83人搶45席
- 宜蘭圓夢青年赴日 汲取當代藝術
- 買電動機車 花蓮人多省2萬元
- 泛中資股禁現增？ 證期局消毒
- 《自由廣場》從遠朋班到英捷專案
- 《歷史建築活化》詮釋客家傳統 楊梅故事園區開工
- 全台瘋路跑 鹿江帶頭倡遠足
- 代理、接班爭戰 恐成林入閣最大變數
- 採收芥菜、做酵素 竹市食物森林樂活
- 《自由廣場》行政院準備放水？鼓勵叛國？
- 如興併購中國玖地 年後增資120億
- 借友人卡抽中汽車 法官判一人一半
- 交部質疑軌道建設 林佳龍轟：從台北看天下
- 《自由廣場》請饒了這些可憐的審查醫師
- 挑刺鯧、選茂谷柑 年節採買省很大
- 建照仍未過 遠雄被爆違法灌漿
- 雙「士」今再戰 柯瑞要復仇
- 中國若不與美合作》蒲博思：一中政策會上談判桌
- 花市衝買氣 23日至除夕不休息
- 玩到不想回國 男恐嚇炸機場被起訴
- 外資站賣方 台幣重貶1角
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「眼鏡蛇」女飛官 下步挑戰阿帕契
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分