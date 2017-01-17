「眼鏡蛇」女飛官 下步挑戰阿帕契

2017-01-17

〔記者羅添斌／台北報導〕我國第一位女性攻擊直升機飛行員考核通過！目前服役於陸軍航空六○二旅攻擊第一作戰隊的陳品棻中尉，憑藉自己的努力，突破重重困難和挑戰，成為我國第一位AH-1W「眼鏡蛇」攻擊直升機女飛官，陳品棻將在軍方今天舉辦的活動中公開亮相。

對於個人下一步，陳品棻說，有朝一日，她盼有機會挑戰AH-64E阿帕契攻擊直升機。

軍方官員指出，陳品棻在高中時得知陸軍官校招考飛行生，因而毅然決然報考陸軍官校，也由於優異的外語能力，就讀官校期間獲選至美國維吉尼亞軍校就讀，在校成績名列前茅，更獲選為榮譽畢業生。

維吉尼亞軍校高材生

陳品棻也在接受軍方媒體訪問時指出，她在軍校畢業的隔一年，赴美參與航空兵軍官初級班，學習航空新知，為飛官養成教育奠定穩固基礎。返國後，她從TH-67教練直升機開始飛行生涯，教練機訓練結束前，依規定要進行「分流」，陳品棻做出一個需要相當大勇氣的選擇，也就是選擇台灣兩大攻擊直升機之一的「AH-1W」。

陳表示，「在美軍，每位官兵以能夠上前線戰鬥為榮，加上感念國家的栽培，驅使我做出這個選擇。」飛訓部教官鼓勵她可先嘗試模擬機訓練，她在幾經思考後決定堅持下去。

陳品棻認為，以往未曾有女性選擇AH-1W的原因，應是緊急程序裡的雙液壓失效狀況發生時，相關操縱系統對女性而言，會是較大的負荷，一開始她也沒有辦法掌握操縱的技巧，只知道要用力踩腳舵，經過教官一再的示範、討論及講解操作的原理，才慢慢體會並靈活操控技巧，並通過重重考驗，成為正式的眼鏡蛇直升機飛行員。