離退人員違規赴中 立委版本都主張取消退俸

2017-01-17

〔記者曾韋禎、蘇芳禾／台北報導〕近年來頻頻出現退將赴中參與中國統戰活動的情況，引發各界批評，民進黨、時代力量立委多對此提出修法，對於退離職的文武官員若有類似行為時，擬取消其退休俸。

行政院長林全曾指示政務委員林美珠邀集相關部會研議，如違反相關規範，應視情節停止其退休俸等，但這個方案傳出可能會轉彎，若違規不會取消退休俸，而是處罰鍰新台幣一至五萬元。政院發言人徐國勇澄清表示，僅是有人提出罰鍰的主張，一切尚在研議中，尚未定案。

民進黨立委劉世芳直言，若對月領十萬、二十萬元的退將，罰個一、兩萬元，完全不痛不癢，甚至連機票錢都不夠；要就罰一、兩千萬元才有警示效果；立委徐永明說，若修法的「棒子不夠大」，就達不到威嚇效果，退休俸不一定要全取消，但應依比例縮減。

在去年十一月孫中山誕辰紀念活動，共有三十七位退將前往北京聆聽中國國家主席、中央軍委主席習近平演說，更引發國人譁然。立院前後出現六種修法版本，皆以取消月退俸約束相關行為。

劉世芳版規定，若受管制人員赴中參與政治活動，且有違背國家忠誠義務之言行者，喪失領取月退俸的權利，並溯及至一九九二年擴大追查。

立委︰罰鍰無威嚇效果

民進黨立委王定宇版規定，若退休公職人員赴中參與政治活動，且其言行涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰、有妨害國家安全或利益之虞者，除可取消其月退俸，若為受管制身分者，更可處三年以下有期徒刑。

立委陳其邁版、李俊俋版皆對類似行為取消月退俸。立委鄭寶清版則規定，若參加以統戰為目的之紀念活動者，可取消月退俸；徐永明版規定，若類似行為已侵害國家主權、尊嚴，則取消其月退俸。