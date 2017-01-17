領十八趴退休教師公開信：為子孫將來 無條件支持年金改革

2017-01-17

〔記者呂伊萱、吳柏軒、曾韋禎／台北報導〕公視「有話好說」節目主持人陳信聰昨在臉書貼出一封觀眾來信，該信來自一名七十歲的林姓退休教師，他希望陳信聰能在節目中公開此信，讓社會大眾了解他的肺腑之言。林老師說，他自退休後已領國家一千二百萬元，政府待他不薄，為了子孫的將來，他「無條件支持」年金改革，不明白那麼多人在抗爭什麼？

年金改革國是會議將在廿一、廿二日登場，監督年金改革行動聯盟昨揚言當天至少發動三萬人包圍會場，並稱會有六人從昨早開始絕食抗議，直到國是會議當天。

不過，陳信聰在臉書公開一封以「我領十八趴，我支持年金改革（無條件）」為題的信函，出自一名林姓退休教師之筆。林姓教師在信中寫道，他自八十三年退休以來，每年領八成五薪水、養老給付十八趴，每個月平均有五萬元，已經領了至少一千二百萬元，他覺得「夠了」，也知道要為子孫的將來著想，因此他無條件支持年金改革。

教育部人事處指出，因過去教師退休制度，是從八十五年二月一日起改新制，而舊制退休的人，其一是規定「任職滿廿五年」要件，沒有要加計退休年齡，「七五制」也是後來實施。