黨產會開會延期 國民黨工年終春節前難入帳

2017-01-17

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕國民黨向黨產會申請解凍二．二億元，做為發放積欠黨工薪資及年終獎金之用，黨產會發言人施錦芳昨表示，黨產會因十九日要參與北市勞動局召開的強制協商會議，廿日又要辦理聽證會，因此將原訂本週舉行的委員會議延至下週一舉行。

國民黨行管會主委邱大展對此表示，黨產會臨時通知，今日不開會討論國民黨永豐銀、台銀本票的解凍，國民黨要啟動緊急方案借錢，但可動用現金不足，幾乎可確定年終、考績獎金年前無法入帳，會繼續欠下去。

邱大展說，就算下週一廿三日黨產會開會解凍，但兌現台銀支票需三天，若等黨產會開會後再處理，恐怕趕不及黨工薪資過年前入帳。國民黨目前有現金四千五百多萬元，黨工一個月薪水要三千七百多萬元，目前考慮發一月份薪水，但年終獎金合計三千五百多萬元、考績獎金合計二千八百多萬元大概不可能發。