郝吳柱落水救誰?韓國瑜：跳下去一起死

2017-01-17

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜宣佈參選國民黨主席，卻遭外界質疑「選假的」。韓國瑜昨強調，「開工沒有回頭路」，會全力以赴，「我的參選希望給黨員一個選項。」但是被問及，如果目前已表態參選黨主席的郝龍斌、吳敦義與洪秀柱三人都落水時，他會救誰？韓國瑜卻回說，「我自己也跳進去算了，通通淹死！」

韓國瑜指出，參選國民黨主席，是很大的挑戰，尤其是需要有一萬名黨員連署，才能達到參選門檻。不過，「一旦連署過了」，他表示，非常有把握當選。

外界質疑韓國瑜參選黨主席，目標是選立委。韓國瑜澄清，他已近六十歲，隨時都要舉辦告別式的年紀，想將餘生貢獻給台灣下一代。未來如選上黨主席，「民眾哪裡有苦難，就往哪邊去」，回歸國民黨創黨初衷。

韓國瑜接受電視專訪時也被問及，如果洪秀柱、郝龍斌、吳敦義三人皆落水，會救誰？韓國瑜回答，「我自己也跳進去算了，通通淹死！」