選不選黨魁?詹啟賢：連北京都問過
2017-01-17
〔記者林良昇、楊淳卉／台北報導〕請辭國民黨副主席的詹啟賢考慮投入國民黨主席選舉，詹啟賢昨表示，過去都是被動有人問，連北京方面都問過他這問題，他在國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義宣布參選後，才積極思考是否參選黨主席，會在農曆年前給答案。
詹啟賢昨接受廣播節目專訪表示，他當副主席後，就有人問他要不要選黨主席，「甚至北京方面都問過我這個問題」，詹並補充說，是「台辦」的人。他表示，過去都是被動詢問，直到本月九日郝、吳宣布參選黨主席當天，才主動思考是否參選。
詹啟賢也表示，鴻海集團董事長郭台銘有關心他是否參選國民黨主席，但兩人沒當面談過，有些事不方便幫郭回答，但「他都會鼓勵每一個人」。
對於黃復興黨部是否為參選關鍵？詹啟賢表示，這是很實際的問題也必須面對，他不把黃復興看成派系問題，可能是因為過去和黃復興黨部互動不多，認識不是很清楚，希望有機會當面交談，讓黃復興黨員選擇時有清楚的概念。詹啟賢強調，他有參選黨主席的主觀意願，但客觀條件困難，若最後決定不選，也不會助選，因為這對洪秀柱不能交代。
詹還未決定參選，但前副總統蕭萬長昨出席長風文教基金會成立茶會時，稱讚詹很有使命感，表態「支持他參選」。
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