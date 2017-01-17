冷眼集》不准選邊 還是不准選另一邊？
2017-01-17
記者林良昇／特稿
前副總統吳敦義宣布競選國民黨主席的誓師記者會上，卅五名黨籍立委中，有超過廿名現身，讓黨團和黨中央的矛盾達到了頂點，黨中央同時也注意到了，不少不分區立委，也選擇站在吳的那一邊。
黨主席洪秀柱上台後，黨中央和黨團的不和早已不是新聞，「兩條平行線」是最佳注解，明眼人都看得出來，除非有著革命性的改變，否則黨中央和黨團的矛盾短時間難解。洪秀柱看似眾叛親離，但洪領導的黨中央，仍牢牢掌握黃復興等深藍基本教義派的穩固支持。
不過，在立法院這個國會殿堂掌握話語權的這些立委們，影響力仍不容小覷，黨中央明白這道理，也沒有一天不試圖掌握黨團這匹脫韁的野馬，尤其目前正值黨主席選舉如火如荼的節骨眼。
黨中央稱，不分區立委是黨提名，也算是黨工，須維持黨務中立，卻忽略了立委的本質是民意代表，就算是不分區，也不能忽視民意基礎，到底不分區立委參加多少黨務？和選務有何關係？沒人說得清，黨務高層把不分區立委「黨工化」，並加深壓制言論的具體印象，想方設法只為讓這些和郝、吳眉來眼去的立委們閉嘴。
說到底，要求不分區立委在黨內選舉中立的新手法，仍回歸國民黨傳統的內鬥本質，而當國民黨「內鬥內行」的刻板印象繼續深植人心時，就只是弊大於利了。
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