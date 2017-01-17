黨中央要求不分區勿介入黨魁選舉 黨團砲轟

2017-01-17

廖國棟：不可能限制立委意見表達自由「連王金平都嚇一跳」

〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕國民黨主席選舉之爭白熱化，國民黨政策會執行長蔡正元昨發訊給國民黨不分區立委，要求不分區立委保持黨務中立，避免介入黨主席選舉；對此，黨內湧現批評聲浪，中常委江碩平質疑黨中央做法不恰當，區域立委陳雪生也表達不滿，點名蔡正元「多做事、少說話」，黨團總召廖國棟則轉述前立法院長王金平的看法，「連王院長看到都嚇一跳」。

蔡正元發訊 文傳會滅火：僅是道德勸說

國民黨中央回應表示，黨沒有要不分區立委支持現任黨主席洪秀柱，希望不要在參選人中間選邊站，僅是道德勸說。文傳會副主委胡文琦表示，不分區代表黨的政策和立場，希望他們不要在參選人間選邊站，因為他們代表的是黨，但這不是硬性規定。

國民黨主席爭霸，黨內「反洪」、「挺洪」派選邊站，黨中央和立法院黨團矛盾逐漸加深，被視為代表黨中央的蔡正元昨突傳訊給黨籍不分區立委，強調不分區立委是國民黨的法人代表，請不分區立委在黨代表及黨主席選舉保持黨務中立，謹慎避免介入，以免惹議。

不過，蔡正元此舉先引發黨內議論；蔡正元昨受訪時強調，他提醒黨內不分區立委，是「保護」不分區立委，避免相關爭議。

蔡正元說，不分區立委是黨主席提名，被認為與專職黨工沒兩樣，他接到很多黨內人士意見，認為不分區立委介入黨內選舉太深，已有人口頭提議要用黨紀處理，甚至提到前主席朱立倫提名這批不分區時，有做兩年就辭職的承諾，但他認為此話題目前要冷卻，但不分區若介入黨內選舉，就剛好授人以柄，才提醒不分區立委們謹慎。

立法院國民黨團總召廖國棟對此表示詫異，直言「不大懂」蔡正元的依據為何。廖國棟也立即詢問王金平的看法，他說「連王院長看到都嚇一跳」。廖強調，他當然保護黨團及委員的意見表達自由，委員要支持誰是個人自由，黨團不可能限制或是強迫立委的行為，完全出自個人決定。

柯志恩：不分區也是立委 有獨立判斷能力

國民黨不分區立委黃昭順、曾銘宗、柯志恩與張麗善等人都承認收到此訊息。黃昭順對此「不予置評」；曾銘宗說他個人政治性本就不高；柯志恩表示能理解執行長立場，但不分區也是立委，每個人都有獨立判斷的能力；張麗善則說，在黨氣氛低迷的情形下，有人願意挺身而出，她樂見良性競爭。

陳雪生：蔡正元應多做事少說話

區域立委陳雪生則指出，不分區也有表達的權利，如此限制對黨團和中央之間的氣氛並無助益。陳雪生說，中央和黨團已經非常疏離、漸行漸遠，他建議執行長應該「多做事、少說話」，尊重和傾聽民意，讓區域立委和不分區立委的意見都能充分表達。

國民黨中常委江碩平認為，不分區立委不是去黨外支持其他黨候選人，黨內選舉支持誰都是個人意願，不能夠限制，黨中央的做法不恰當，「怪不得洪秀柱在黨團的不滿意度那麼高」。