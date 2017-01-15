首批週末戰士 彰化後備旅接訓
〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今年推動試辦「週末戰士」制度，昨天由後備指揮部彰化縣後備旅拔得頭籌，據指出，此次配合新制參與的人數共有廿四人，大部分是甫退伍人員，但也有幾位是退伍多年後再重返軍中的官兵。
共有24人重返軍中
「週末戰士」是參考美軍制度而來，國防部的正式名稱為「後備軍人志願短期入營服役」，但因軍方規劃時，不是將後備軍人短期入營服役的時間限定在週末，平常日也會規劃實施，因此軍方內部是以「後備戰士」做為簡稱。
平日也會規劃實施
國軍今年起試辦「後備戰士」制度，今年參與的試辦單位包括：陸軍機步二三四旅、海軍布雷分隊、海軍陸戰隊防空砲兵營、海陸左營基地後備營、空軍防空砲兵指揮部、空軍四○一等六個聯隊、後備指揮部彰化縣後備旅、憲兵指揮部憲兵訓練中心、憲兵二○二等四個地區指揮部。
後備指揮部昨天由彰化縣後備旅接訓，地點在台中成功嶺營區。為了做好接訓後備戰士的各項作業準備，後備指揮部指揮官湯家坤中將日前特地到成功嶺營區，視導彰化縣後備旅步三營後備戰士接訓整備情形。湯家坤除提醒接訓幹部完善生活照顧、落實執行專業及射擊等各項訓練項目，並要求適切活化教學內容及強化基幹師資種能，以恢復後備戰士嫻熟專長技能。
國防部在去年底公佈「後備軍人志願短期入營服役」試行辦法，今年將釋出一百廿三名缺額，開放退伍八年以內的志願役官兵申請擔任「後備戰士」，薪俸依官兵退伍階級日薪計。採每月入營兩天、每年一次演訓七天、全年入營廿九天為原則。
國防部全民防衛動員計畫室代主任蔡忠誠少將日前表示，由於各試行單位規劃入營日程不同，也有單位會在週二、週三召集官兵。在平日短期入營執勤的官兵，可向公司請公假，「希望企業支持」。待此制度正式推動，後備軍人短期入營數量較大時，可能在政府跨部會協調後，推動企業減稅優惠。
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