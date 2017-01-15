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隨行側記》蔡英文提小故事 拉近元首距離

2017-01-15

特派記者蘇永耀／特稿

蔡英文總統此次「英捷專案」，訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及薩爾瓦多等友邦，過程堪稱順利，先前傳聞出訪期間這四國恐有邦交生變的說法顯不攻自破。但從中國近期頻頻點火，對台灣邦交或非邦交國家都下手，總統除以守勢為主的「踏實外交」，還必須有更主動出擊作為，因應北京全面展開的外交戰。

總統出訪是「元首外交」，講求領導人間的自然互動。尤其當蔡英文從未造訪這四國，尼加拉瓜總統奧蒂嘉與薩爾瓦多總統桑契斯也沒有來過台灣，彼此都生疏下，蔡總統得思索如何藉由短暫的晤談，達到最大的外交效果。

在與奧蒂嘉晤談中，小英搬出奧蒂嘉過去打游擊的革命經驗，表達對其過去歷史的好奇及欽佩，這番話讓兩人的會晤時間拉長許多，氣氛變得輕鬆，甚至讓鮮少出國的奧蒂嘉動了念，承諾要來台灣走走。同樣是出身游擊的桑契斯，總統提及薩國過去內戰，強調和平及發展的重要，這也符合薩國目前的國情。

元首之間的好關係，並不意味邦交必然鞏固。過去馬英九訪問甘比亞時，還曾與賈梅總統尬體能，但甘國仍是無預警對台斷交。

為鞏固邦交，蔡總統現提出「踏實外交」，以「互利互惠」，作為經援前提，試圖區隔單向的「支票外交」、「金錢外交」作法。

不過，友邦對於經援，有時會要得更直接。例如蔡總統訪問瓜地馬拉時，瓜國總統莫拉雷斯在軍禮歡迎時，就公開請求公路開拓的援助。蔡總統希望建立的經援模式，還必須經過實務上的考驗。

外交情勢瞬息萬變，中國現對台灣既挖邦交國，也施壓非邦交國，北京磨刀霍霍準備全線展開外交戰，但蔡政府現除了喊話外，並無看到應變作法，所提的「踏實外交」也較像是守勢作為，都還不足以應付未來的外交變局。

總統曾言經過去年六月及此次出訪後，將進行整理與檢討，在外交上如何更靈活並主動出擊，該是拿出來的時機了。

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  • 圖為蔡英文總統訪問尼加拉瓜時與總統奧蒂嘉會談，奧蒂向蔡介紹他的夫人也是未來的副總統穆利優。 （特派記者蘇永耀攝）

    圖為蔡英文總統訪問尼加拉瓜時與總統奧蒂嘉會談，奧蒂向蔡介紹他的夫人也是未來的副總統穆利優。 （特派記者蘇永耀攝）

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