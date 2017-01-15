冷眼集》公親與事主
記者鄒景雯／特稿
國家元首在國外出訪，到了第八天，這個日數很敏感，總統走到飛機中段的新聞媒體席去打招呼，不料和扛攝影機的電視台攝影記者爆出了意外的對話，這個結果或許也很「意內」。
總統應該是認為，過來致意，不是新聞，可以把重擔卸下。攝影的回話，有些無厘頭，所謂很需要「一例一休」，大概是指這趟隨團採訪行程已經連續超過了六天工作日，平常的例假與休假，在這段期間都沒放，相當辛苦。
其言下之意，可能是隨口的玩笑話，可能是主張這段採訪期間也應該照休，亦可能是小抱怨一下總統行程不該排得這麼滿，讓彼此不得喘息。
不論是哪一者，都抽動了蔡總統的敏感神經，尤其在長途奔忙之後。於是口出「公親變事主」的回話，讓這段非新聞時段，當場成了「新聞」，還讓國民黨人見縫插針，藉機無良演出。總之一句話，大家都累了嗎？
這起小插曲，剛好是元月「一例一休」新制實施後，讓總統親身體驗的首例，實際上相當能反映當前的社會氣氛。其中，至少有三個值得討論的現象。
首先是媒體與採訪對象之間，究竟是什麼關係？這個關係可能由於時間與場域的不同，而有較寬鬆的定義，那麼在飛機上的這個時刻，應該屬於何者？如果全都在最嚴格的情境條件之下，攝影想休就休，這是其個人與公司之間的協議，確實不干總統的事，但是很可能攝影並不是這個意思。
在總統的部分，經過放大後的「公親變事主」事件，之所以引發國內不少人側目，是因為大家不在第一現場，全透過二手傳播感知，於是與這七個多月以來的總體印象產生了嚴重乖離。等總統回台，充分休息後，可以冷靜回顧政府為什麼一路成為「事主」的關鍵所在，如果已經覆水難收，最起碼應該採取一些行動與社會對話，那就是新政府的勞動部與勞動部長，真的不是一個解決問題的能力大於製造問題的適任單位與稱職者，這時做為領導者該負的用人責任就清楚了。
至於國民黨人的表現，證明國民黨非下台不可。國民黨想要東山再起，不是把嚴肅的勞動條件問題攪成糨糊，就可以的。這次的「一例一休」效應的確才剛開始，但是以加碼而非論事心態主張「一週二例」的國民黨，非但討不到好處，還讓其支持光譜的一方看透了嘴臉。
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標題：冷眼集》公親與事主
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