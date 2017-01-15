| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

一例一休爭議 蔡英文：政府公親變事主

2017-01-15

「跟你老闆說」 蔡盼勞方自立自強

〔特派記者蘇永耀、記者李欣芳、施曉光／綜合報導〕總統蔡英文十三日結束薩爾瓦多行程，飛往美國舊金山過境，她在機上與媒體聊天，有隨行總統出訪的記者向總統表明需要一例一休，總統回說「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛，台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議」；她認為政府公親變事主，要媒體自立自強。

府：政府有責協助勞方保障權益

為避免誤解，總統府昨表示，蔡總統的意思是勞基法修法通過後，已有相關休假規定，目前是宣導期，媒體記者可以先向公司反映。

總統府表示，毫無疑問的，政府推動勞基法修正後，保障了勞工更多權益，就是希望勞工多休息。現在修法後，資方發出很多聲音，這表示修法對勞工的保障是實質的。在新法保障下，勞工當然可以合法向資方爭取更多權益。而任何需要勞工部門協助的地方，政府也有責任協助勞工朋友保障自己的權益。

不過，國民黨政策會執行長蔡正元昨在臉書痛批蔡英文只會「推卸責任」。蔡正元表示，蔡英文下令搞「一例一休」，結果修法不當，造成勞動市場大亂，勞方抱怨連連，資方更是叫苦連天，蔡英文竟然兩手一攤，抱怨說政府是公親變事主，還要勞方自立自強，自己去跟資方爭，其實這些亂象都是蔡政府造成的。

蔡正元還說，蔡英文政府就是「事主」、麻煩製造者，現在不動手解決，卻還在推卸責任。

廣告
  • 統蔡英文（左）13日（當地時間）結束中美洲行程，離開薩爾瓦多，飛往美國舊金山過境。總統在機上與媒體簡單話敘，總統好心情寫在臉上；但對一例一休話題，她有些無奈說政府「公親變事主」。（中央社）

    統蔡英文（左）13日（當地時間）結束中美洲行程，離開薩爾瓦多，飛往美國舊金山過境。總統在機上與媒體簡單話敘，總統好心情寫在臉上；但對一例一休話題，她有些無奈說政府「公親變事主」。（中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 公親變事主 蔡正元 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：一例一休爭議 蔡英文：政府公親變事主


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.