一例一休爭議 蔡英文：政府公親變事主
2017-01-15
「跟你老闆說」 蔡盼勞方自立自強
〔特派記者蘇永耀、記者李欣芳、施曉光／綜合報導〕總統蔡英文十三日結束薩爾瓦多行程，飛往美國舊金山過境，她在機上與媒體聊天，有隨行總統出訪的記者向總統表明需要一例一休，總統回說「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛，台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議」；她認為政府公親變事主，要媒體自立自強。
府：政府有責協助勞方保障權益
為避免誤解，總統府昨表示，蔡總統的意思是勞基法修法通過後，已有相關休假規定，目前是宣導期，媒體記者可以先向公司反映。
總統府表示，毫無疑問的，政府推動勞基法修正後，保障了勞工更多權益，就是希望勞工多休息。現在修法後，資方發出很多聲音，這表示修法對勞工的保障是實質的。在新法保障下，勞工當然可以合法向資方爭取更多權益。而任何需要勞工部門協助的地方，政府也有責任協助勞工朋友保障自己的權益。
不過，國民黨政策會執行長蔡正元昨在臉書痛批蔡英文只會「推卸責任」。蔡正元表示，蔡英文下令搞「一例一休」，結果修法不當，造成勞動市場大亂，勞方抱怨連連，資方更是叫苦連天，蔡英文竟然兩手一攤，抱怨說政府是公親變事主，還要勞方自立自強，自己去跟資方爭，其實這些亂象都是蔡政府造成的。
蔡正元還說，蔡英文政府就是「事主」、麻煩製造者，現在不動手解決，卻還在推卸責任。
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