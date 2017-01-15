備役上將嚴德發 將任國安會諮委
〔記者羅添斌／台北報導〕為因應美國新任總統川普就任，國際面對新局勢，以及中國不斷擴軍威脅台灣、美日等發展，據指出，蔡總統決定強化國安會功能，近日內將特聘甫自參謀總長職務卸任的備役上將嚴德發，加入國安會諮詢委員陣容，做為總統在決定國安及軍事戰略大政方針時的重要諮詢對象。
總統特聘 待遇比照部長
依據國安會體制，秘書長可由上將或是特任官出任，國安會副秘書長職務，則由文職官員或是中將層級將領出任；國安會設有五至七位諮詢委員，由總統特聘，待遇比照部長級官員，但過去歷任的諮詢委員中，未有上將出任的紀錄，這次蔡英文總統特聘嚴德發上將出任諮詢委員，也創下國安會諮詢委員制度的首例。
總長任內績效 獲蔡肯定
據指出，蔡英文總統對嚴德發在建軍規劃及軍隊訓練的績效相當肯定，也對嚴德發在軍事戰略的見地十分認同，但嚴德發受限於總長一職已由一級上將調整為二級上將，二級上將依法最大服役年限為六十四歲，不得不在去年十二月一日退伍，此次聘嚴為國安會諮詢委員，正是「為國家珍惜人才、讓人才為國所用」的首創做法。
蔡總統去年十一月卅日頒授象徵國軍極高榮譽的「一等雲麾勳章」給嚴德發，總統當時表示，這是代表國家和國軍，謝謝嚴總長在擔任總長期間，積極整軍備戰，推動軍事戰略革新、健全國軍救災機制等重大政策，有效提升國軍的整體戰力。
國安會目前有五位特聘諮詢委員，分別是具有兩岸政策歷練背景的前陸委會副主委傅棟成、前行政院發言人童振源，以及律師背景的林峯正、林良蓉，加上中研院院士李德財，諮詢委員缺乏具有軍職背景人士，總統聘嚴德發為國安會諮詢委員，可以適時補足國安領域上的缺口。
補足軍事戰略領域缺口
據指出，國防部在今年三、四月間，依法向立法院提出「四年期國防總檢討」及新的軍事戰略等報告，這些都是嚴德發擔任總長任內進行的重要工作，嚴出任國安會諮委後，仍會對相關計畫及報告，向總統提出建言。
另據指出，國安會秘書處長牟崇德本週屆齡退休，高層決定向行政院借將，將由行政院「外交國防法務處」處長施宗英接任。
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