一週大事（1月8日至14日）
2017-01-15
國內：
●士林地檢署偵辦浩鼎內線交易案，認定前中研院長翁啟惠透過女兒收下三千張股票，九日依貪污治罪條例起訴翁啟惠、張念慈及浩鼎公司核心幹部等六人。
●立法院十一日三讀通過「長照服務法部分條文修正案」，確立調增遺贈稅與菸稅做為長照特種基金的財源；同日亦三讀通過「電業法修正案」，鬆綁並鼓勵綠能發電。
●中國外交部長王毅十一日宣稱，奈及利亞已要求台灣商務代表團更名、遷出首都。不過奈及利亞總統府十三日聲明，奈台關係與以往並無改變。
國外：
●以色列軍人八日在耶路撒冷舊城區遭巴勒斯坦人駕卡車衝撞，造成四死，為巴勒斯坦近一年來在耶路撒冷發動的最致命攻擊。
●日本防衛省九日公佈，當天有八架中國軍機飛越日本防空識別區，韓國軍方十日證實該批軍機亦飛入韓國防空識別區。兩國軍機皆緊急升空因應。
●美國準國務卿提勒森十一日在國會聽證會指責，中國在南海造島、在釣魚台周邊水域的作為，都是無視國際規範的違法作為。
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