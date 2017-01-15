| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

一週大事（1月8日至14日）

2017-01-15

國內：

●士林地檢署偵辦浩鼎內線交易案，認定前中研院長翁啟惠透過女兒收下三千張股票，九日依貪污治罪條例起訴翁啟惠、張念慈及浩鼎公司核心幹部等六人。

●立法院十一日三讀通過「長照服務法部分條文修正案」，確立調增遺贈稅與菸稅做為長照特種基金的財源；同日亦三讀通過「電業法修正案」，鬆綁並鼓勵綠能發電。

●中國外交部長王毅十一日宣稱，奈及利亞已要求台灣商務代表團更名、遷出首都。不過奈及利亞總統府十三日聲明，奈台關係與以往並無改變。

國外：

●以色列軍人八日在耶路撒冷舊城區遭巴勒斯坦人駕卡車衝撞，造成四死，為巴勒斯坦近一年來在耶路撒冷發動的最致命攻擊。

●日本防衛省九日公佈，當天有八架中國軍機飛越日本防空識別區，韓國軍方十日證實該批軍機亦飛入韓國防空識別區。兩國軍機皆緊急升空因應。

●美國準國務卿提勒森十一日在國會聽證會指責，中國在南海造島、在釣魚台周邊水域的作為，都是無視國際規範的違法作為。

廣告
  • 立法院１１日臨時會，三讀通過「電業法修正案」，鬆綁並鼓勵綠能發電。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院１１日臨時會，三讀通過「電業法修正案」，鬆綁並鼓勵綠能發電。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 奈及利亞 浩鼎案 翁啟惠 電業法
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：一週大事（1月8日至14日）


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.