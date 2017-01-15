星期專論》改革不能愈改愈亂！

2017-01-15

◎南方朔

美國侯任總統川普再過幾天就要上任，他以大改革「使美國再度偉大」為標榜，這到底是禍還是福，最近已成了全球焦點。最近的「經濟學人」就以「總統主席」為題，簡單的回顧了當總統以政治力介入經濟事務的經驗與教訓。

美國殷鑑 改革之難甚於革命

在那個專欄裡指出，當年詹森總統為了保護汽車業，限制外國貨運車進口，結果造成了美國大貨車的喪失競爭力；胡佛總統為了保障工資和就業，發動「道德喊話」（Jawboning），並推動進口加稅法案，結果是造成蕭條；尼克森推動工資及物價管制，最初人民叫好，但後來卻造成生產的減緩和商店貨架的無貨銷售。「經濟學人」因而指出，當總統以改革為名介入經濟和民生，必須格外慎重，否則最後就是人民受害，成為輸家。

近代政治學家早已指出，政治和經濟的改革雖然經常都是政治領導人及人民之所欲，但改革卻是極難預測的工程。法國政治思想家托克維爾就說過：「一個政府最危險的時候，就是在改革之時。」美國以前的總統威爾遜，他也是政治學者，他就說過，「當人民貧窮難過時就培養不出好的改革，只會培養出狂亂及各種激情所造成的政治瘟疫。」改革需要太多智慧、情操與能力，改革之難甚於革命。

拒察納雅言 王安石變法失敗

除了西方學者思想家談過改革之難，中國明代大學問家王夫之也針對北宋王安石改革變法失敗的教訓，對改革之難做過深入的探討。他在所著的《宋論》第六卷裡，對王安石變法失敗做了相當哲學式的分析，他說王安石是「智小而圖大，志陋而欲飾其短者樂引取之，以箝天下之口而遂其非」，意思就是說，當一個人自以為是改革者，就會形成一種獨特的人格特質，他自然而然的喜歡聽吹牛拍馬的話，如果有人說了不中聽的話，他就認為那是反改革者，是敵人而非朋友，於是「改革—反改革」的對立遂告形成，改革者就會愈來愈孤芳自賞，再也不肯察納雅言。後代的人承認王安石在人品學問上都無懈可擊，但他卻自然而然的掉進了那個改革者的人格陷阱，除了支持變法的拍馬話語之外，再也聽不進其他的話。原本可以成為盟友的全都被驅逐，他的身邊則是吹牛拍馬的小人愈聚愈多。當王安石的改革發展至此，就已注定失敗，並且發展為害處更大的黨爭。王安石的變法改革加速了北宋的淪亡。由王夫之對王安石變法失敗所做的哲學式研究，更印證了改革之難。

台灣自從地方大選及中央大選大變天後，即進入了所謂的「改革年代」，但台灣的改革效果如何，卻人人有目共睹。簡直可以說是「愈改愈大洞，改了這頭就落了那頭」，台灣隨著改革，改革的併發症已現。

改革者的傲慢 柯文哲致命傷

就以台北市長柯文哲為例，他當時氣勢如虹，被海內外媒體認為是將來總統的預備人選。他一上任後，台北市政的改革也以打弊案為主，而且頗孚眾望，但到了今天，柯市長的黃金期早過，他已成了六都之末。最近他在「新新聞」的訪問中即自承失敗。他宣稱大巨蛋是他的致命傷。如果他當時裝得笨笨的，就不會掉進這個陷阱裡。這是他的事後諸葛態度。他最初打大巨蛋時，盛氣凌人，大巨蛋如果是個陷阱，也是他自挖的。由柯文哲的處境，顯示出他做為改革者，那種改革者自然而然形成的自大傲慢，乃是他真正的致命傷！愈是改革，愈要謙虛，謙虛才能改革！

最近一例一休所惹起的後續風波猶在延燒中。沒有人懷疑政府修法的非惡意，但任何重大的修法改革，必然動一點就會全部動，動了上游，中游和下游就會連動。一例一休剛剛通過，勞工尚未得到任何利益之前，交通運輸業的車票和班次、餐飲業、醫院、郵局甚至垃圾車以及學生的營養午餐、電影業，全都動了起來，現在全世界的大型黑天鵝到處亂飛逐利，油價及原物料逐漸上漲，台灣各行各業那些小雞小鴨，自然要有所回應，因此「上有政策，下有對策」乃是民間業者自然的反應，不能一棍子打死。由一例一休所造成的亂象，提醒了政府，當推動改革，既要顧上，也要顧中顧下，始能對改革的節奏充分掌握，尤其是在這個人民生活困苦、對漲價缺乏忍受力的現在，一例一休的衝擊，更是混亂無比，它的後遺症必將延續。

另外兩個改革，其後果更是難料。一個是年金改革，另一個則是轉型正義，追究不當黨產的改革。年金改革和追查不當黨產，都是歷史的共業。年金改革涉及老人，又涉及將來的軍公教甚至工人，由於問題複雜艱鉅，所以到了現在，每次召開公聽會都鬧成劍拔弩張的準暴力場面，最近事態更加嚴峻，可能有十萬名教師也將上街。至於不當黨產問題，台灣處理這種轉型正義問題，只是基於我對你錯的二分法究責到底，卻少了轉型問題可能更重要的歷史價值判斷及寬恕，南非的轉型正義由於是屠圖大主教擔綱，所以才導入了神學的救贖價值，問題始能和解，而台灣的轉型正義只有我對你錯的律師鬥爭價值，所以只會鬥爭到底，和解無望。這個問題必將愈鬥愈難看，將來可能成為蔡政府的大巨蛋。

由台灣最近的經驗，已可印證了改革之難。十九世紀英國政治經濟思想家彌爾曾經說過，一個社會最重要的並不是熱情，而是面對問題時的健康穩定心態。台灣的改革一路走來，混亂日增，愈改洞愈大，顯示出我們對改革已需要慎重思考了！（作者為文化評論者）